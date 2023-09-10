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Сегодня, 06:52

Волков: «Передаю привет Олейнику, который научил меня этому приему 10-15 лет назад»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Александр Волков поделился впечатлениями от победы в со-главном поединке UFC 293 над австралийцем Таем Туивасой.

«Я не ожидал такой жесткий бой. Он настолько жесткий, принял столько ударов, и продолжал оставаться на ногах, доводил эти сильные лоукики. Отдайте парню должное, он выложился.

Я готовился к его лоукикам, разумеется, но вы должны знать, что я из киокушина, а такие лоукики — наша вотчина. Я был готов к ним и подлавливал его на ошибках.

Иезекииль? Я не тренировал конкретно этот удушающий, но хочу сказать спасибо Алексею Олейнику, передать ему привет, он научил меня этому приему еще давно, лет 10-15 назад", — сказал Волков в октагон-интервью.

Волков идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел Александра Романова (17-2) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Александр Волков (единоборства)
Алексей Олейник
Тай Туиваса
UFC
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