«Не знал, что ружье заряжено». Волков: как вышел на бой с пулевыми ранениями, уличные понятия, ответ хейтерам

Интервью перед поединком с Таем Туивасой.

В ночь на 10 сентября в Сиднее, Австралия, состоится турнир UFC 293, в соглавном событии которого российский тяжеловес Александр Волков подерется с австралийцем Таем Туивасой. В преддверии поединка Волков поговорил с «СЭ» и рассказал о сопернике, своем отношении к уличным понятиям, как вышел на бой в М-1 с пулевыми ранениями, а также ответил хейтерам, почему не стоит вспоминать его бой с Дерриком Льюисом перед поединком с Туивасой.

— В медиа сейчас превалирует мнение, что Тай Туиваса — проходной соперник для Александра Волкова. А как вы считаете, что Тай может вам противопоставить помимо мощного удара?

— Легких соперников мало в UFC, я их практически не встречал, сколько выступаю. Сильный удар — это уже немало. С человеком, у которого есть сильный удар, приходится считаться в любом случае. Поэтому хороший соперник — в целом у него много хороших, ярких боев, много кого он победил и в основном досрочно. Он опасен от выхода в октагон и до последнего гонга. Не стоит расслабляться, стоит быть сфокусированным и продолжать таким оставаться до конца поединка.

— В то же время многие болельщики настроены скептически, проводят параллели с Дерриком Льюисом.

— Поединок с Дерриком Льюисом болельщикам стоит посмотреть полностью. Потому что в течение всего поединка я выигрывал очень сильно по очкам и был выше на голову. В принципе ошибся только на том, что расслабился из-за своего преимущества. Стал уже бить открыто, не стесняясь, за это поплатился, совершил ошибку. Этот этап моей карьеры, который был уже около пяти лет назад, пройден. Я все выводы из этого сделал, я сейчас совершенно по-другому настраиваюсь, фокусируюсь на поединке. Поэтому эта параллель может быть в том числе в мою сторону — просто показывает, насколько для меня такие соперники на самом деле в бою простые.

— А чем Льюис и Туиваса отличаются?

— У них немного разная манера работы, ударная [техника] немножко разная. Деррик бьет более размашисто, все-таки Тай Туиваса — по моим ощущениям, у него удары руками более прямые. Он, конечно, бьет тоже оверхенды. Разные удары бьет, но все-таки Деррик более колхозно работает, можно сказать. Плюс у Тая есть лоу-кик, а Деррик практически не бьет ногами или бьет не очень эффективно. То есть немножко они разные технически. Так в принципе стиль похожий, но небольшие нюансы есть.

Фото из соцсетей бойца

— Сергей Павлович не так давно бился с Туивасой — вы с Сергеем не проводили полноценный совместный лагерь, но пересекались в Вегасе. Просили его как-то скопировать Туивасу в спарринге?

— Мы в Вегасе виделись, но вместе не тренировались. Он в Вегасе в этот момент тренировки не проводил, был по каким-то своим делам. Касательно советов, к этому времени у меня поединок с Таем Туивасой еще не был подтвержден, я еще не знал своего оппонента, поэтому такого разговора не было. И в принципе мы между собой, с бойцами, редко обсуждаем, если кто-то с кем-то дрался. Какие-то советы бывают, если есть нюансы совсем необходимые, но не в этом случае, потому что у Сергея поединок закончился слишком быстро.

— Вы несколько раз посещали развлекательные ютуб-шоу, не связанные с ММА, и их всегда было интересно смотреть. А на каких съемках была самая комфортная, ненапряжная атмосфера?

— Да везде прикольно. На самом деле я не отказываюсь от всего того, что не связано с единоборствами. Для меня это всегда интересно: новые знакомства, новые люди, новая атмосфера. Ребята все очень веселые, прикольные. По большому счету, где бы я ни участвовал, везде было очень комфортно, хорошо. Очень прикольно было у «Плюшек» — шоу, которое было самым просматриваемым из тех, где я участвовал. Сейчас из-за того, что я тренируюсь в Лас-Вегасе, такие шоу посещать не получается, но, как только вернусь, с удовольствием поучаствую еще.

— Четыре года назад вы снимались на ютуб-канале «КУБ» в шоу «Правда или ложь» — против балерины. Там вы рассказали историю, как менеджер расстрелял вас из пневматического ружья. Можете рассказать подробнее?

— Так получилось, что бой был на М-1 с Денисом Смолдаревым (Волков победил в третьем раунде удушением треугольником и взял пояс в тяжелом весе. - Прим. «СЭ»). Чемпионский бой проходил в Москве, мы взвесились, поужинали и поехали к нему [менеджеру] в гости. Проводили время, и у него был автомат или ружье, выглядело достаточно натурально. Я удивился, решил посмотреть, было очень интересно. И там пневматическое. Получилось так, что он не знал, что оно заряжено. Направив в меня, он сделал несколько выстрелов. Получилось, что пульки вылетели... Было не слишком далеко — может быть, метр от меня. В нескольких местах он пробил мне кожу. Я выходил [на бой] - у меня были на руках раны от этих пулек. Вот и вся история (смеется).

— То есть неглубоко? Вытаскивать ничего не пришлось?

— Нет, вытаскивать не пришлось, но остались раны. Сама кожа лопнула, пробилась, текла кровь. Остановили кровь — три у меня, что ли, было этих пулевых ранения, если так можно сказать. Но это никак не повлияло на поединок, к счастью. И никак не повлияло на мое настроение — просто прикольно получилось.

Фото из соцсетей бойца

— На шоу «Мне смешно» вы пошутили на тему уличных понятий, сказав, что надо интересоваться, а не спрашивать. Потому что «спрашивают с лохов». Как человеку, которому в юности навязывали все эти вещи на улице, интересно, насколько вы с этим соприкасались и в каком возрасте поняли, что все это ерунда?

— К счастью, вообще никак не соприкасался. Я учился в лицее, где круг общения был достаточно интеллигентный, и никак этого не касался. То есть я касался только в том виде, что по этому поводу мы немножко шутили в том же виде, в котором я шутил на шоу. Никогда не воспринимал всерьез эту всю романтику блатную. Кто-то может обидеться или нет, кто-то по понятиям этим живет, есть наверняка сфера таких людей. Но касаемо того, чтобы применять это в обычной жизни, я никогда это всерьез не воспринимал. Эти вещи именно в русском, российском сленге просто присутствуют, и по этому поводу можно по-хорошему, по-доброму пошутить.

— На подкасте Hustle MMA вы говорили, что банкеты в UFC не приняты, а проводили их в основном не в самых топовых российских лигах. А помните, что необычного происходило на таких мероприятиях?

— Необычных историй, наверное, не было. Был у меня один случай, когда я дрался в клубе, а потом в этом клубе прямо после турнира началась вечеринка. Бойцам после боев в основном не до этого. Либо пытаешься отдохнуть, либо едешь в больницу зашивать сечки или раны. Поэтому прямо после боя немножко не хватает времени, чтобы посетить подобные банкеты. Какие-то истории сложно вспомнить — только, наверное, что я поучаствовал в турнире, а потом турнир закончился и в этом же месте началась дискотека. Немножко было необычно.