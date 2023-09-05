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«Не знал, что ружье заряжено». Волков: как вышел на бой с пулевыми ранениями, уличные понятия, ответ хейтерам

Волков назвал сильные стороны Туиваса перед боем на турнире UFC 293
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Боец Александр Волков.
Александр Волков.
Фото из соцсетей бойца
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Интервью перед поединком с Таем Туивасой.

В ночь на 10 сентября в Сиднее, Австралия, состоится турнир UFC 293, в соглавном событии которого российский тяжеловес Александр Волков подерется с австралийцем Таем Туивасой. В преддверии поединка Волков поговорил с «СЭ» и рассказал о сопернике, своем отношении к уличным понятиям, как вышел на бой в М-1 с пулевыми ранениями, а также ответил хейтерам, почему не стоит вспоминать его бой с Дерриком Льюисом перед поединком с Туивасой.

— В медиа сейчас превалирует мнение, что Тай Туиваса — проходной соперник для Александра Волкова. А как вы считаете, что Тай может вам противопоставить помимо мощного удара?

— Легких соперников мало в UFC, я их практически не встречал, сколько выступаю. Сильный удар — это уже немало. С человеком, у которого есть сильный удар, приходится считаться в любом случае. Поэтому хороший соперник — в целом у него много хороших, ярких боев, много кого он победил и в основном досрочно. Он опасен от выхода в октагон и до последнего гонга. Не стоит расслабляться, стоит быть сфокусированным и продолжать таким оставаться до конца поединка.

— В то же время многие болельщики настроены скептически, проводят параллели с Дерриком Льюисом.

— Поединок с Дерриком Льюисом болельщикам стоит посмотреть полностью. Потому что в течение всего поединка я выигрывал очень сильно по очкам и был выше на голову. В принципе ошибся только на том, что расслабился из-за своего преимущества. Стал уже бить открыто, не стесняясь, за это поплатился, совершил ошибку. Этот этап моей карьеры, который был уже около пяти лет назад, пройден. Я все выводы из этого сделал, я сейчас совершенно по-другому настраиваюсь, фокусируюсь на поединке. Поэтому эта параллель может быть в том числе в мою сторону — просто показывает, насколько для меня такие соперники на самом деле в бою простые.

— А чем Льюис и Туиваса отличаются?

— У них немного разная манера работы, ударная [техника] немножко разная. Деррик бьет более размашисто, все-таки Тай Туиваса — по моим ощущениям, у него удары руками более прямые. Он, конечно, бьет тоже оверхенды. Разные удары бьет, но все-таки Деррик более колхозно работает, можно сказать. Плюс у Тая есть лоу-кик, а Деррик практически не бьет ногами или бьет не очень эффективно. То есть немножко они разные технически. Так в принципе стиль похожий, но небольшие нюансы есть.

Боец Александр Волков.
Фото из соцсетей бойца

— Сергей Павлович не так давно бился с Туивасой — вы с Сергеем не проводили полноценный совместный лагерь, но пересекались в Вегасе. Просили его как-то скопировать Туивасу в спарринге?

— Мы в Вегасе виделись, но вместе не тренировались. Он в Вегасе в этот момент тренировки не проводил, был по каким-то своим делам. Касательно советов, к этому времени у меня поединок с Таем Туивасой еще не был подтвержден, я еще не знал своего оппонента, поэтому такого разговора не было. И в принципе мы между собой, с бойцами, редко обсуждаем, если кто-то с кем-то дрался. Какие-то советы бывают, если есть нюансы совсем необходимые, но не в этом случае, потому что у Сергея поединок закончился слишком быстро.

— Вы несколько раз посещали развлекательные ютуб-шоу, не связанные с ММА, и их всегда было интересно смотреть. А на каких съемках была самая комфортная, ненапряжная атмосфера?

— Да везде прикольно. На самом деле я не отказываюсь от всего того, что не связано с единоборствами. Для меня это всегда интересно: новые знакомства, новые люди, новая атмосфера. Ребята все очень веселые, прикольные. По большому счету, где бы я ни участвовал, везде было очень комфортно, хорошо. Очень прикольно было у «Плюшек» — шоу, которое было самым просматриваемым из тех, где я участвовал. Сейчас из-за того, что я тренируюсь в Лас-Вегасе, такие шоу посещать не получается, но, как только вернусь, с удовольствием поучаствую еще.

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— Четыре года назад вы снимались на ютуб-канале «КУБ» в шоу «Правда или ложь» — против балерины. Там вы рассказали историю, как менеджер расстрелял вас из пневматического ружья. Можете рассказать подробнее?

— Так получилось, что бой был на М-1 с Денисом Смолдаревым (Волков победил в третьем раунде удушением треугольником и взял пояс в тяжелом весе. - Прим. «СЭ»). Чемпионский бой проходил в Москве, мы взвесились, поужинали и поехали к нему [менеджеру] в гости. Проводили время, и у него был автомат или ружье, выглядело достаточно натурально. Я удивился, решил посмотреть, было очень интересно. И там пневматическое. Получилось так, что он не знал, что оно заряжено. Направив в меня, он сделал несколько выстрелов. Получилось, что пульки вылетели... Было не слишком далеко — может быть, метр от меня. В нескольких местах он пробил мне кожу. Я выходил [на бой] - у меня были на руках раны от этих пулек. Вот и вся история (смеется).

— То есть неглубоко? Вытаскивать ничего не пришлось?

— Нет, вытаскивать не пришлось, но остались раны. Сама кожа лопнула, пробилась, текла кровь. Остановили кровь — три у меня, что ли, было этих пулевых ранения, если так можно сказать. Но это никак не повлияло на поединок, к счастью. И никак не повлияло на мое настроение — просто прикольно получилось.

Боец Александр Волков.
Фото из соцсетей бойца

— На шоу «Мне смешно» вы пошутили на тему уличных понятий, сказав, что надо интересоваться, а не спрашивать. Потому что «спрашивают с лохов». Как человеку, которому в юности навязывали все эти вещи на улице, интересно, насколько вы с этим соприкасались и в каком возрасте поняли, что все это ерунда?

— К счастью, вообще никак не соприкасался. Я учился в лицее, где круг общения был достаточно интеллигентный, и никак этого не касался. То есть я касался только в том виде, что по этому поводу мы немножко шутили в том же виде, в котором я шутил на шоу. Никогда не воспринимал всерьез эту всю романтику блатную. Кто-то может обидеться или нет, кто-то по понятиям этим живет, есть наверняка сфера таких людей. Но касаемо того, чтобы применять это в обычной жизни, я никогда это всерьез не воспринимал. Эти вещи именно в русском, российском сленге просто присутствуют, и по этому поводу можно по-хорошему, по-доброму пошутить.

— На подкасте Hustle MMA вы говорили, что банкеты в UFC не приняты, а проводили их в основном не в самых топовых российских лигах. А помните, что необычного происходило на таких мероприятиях?

— Необычных историй, наверное, не было. Был у меня один случай, когда я дрался в клубе, а потом в этом клубе прямо после турнира началась вечеринка. Бойцам после боев в основном не до этого. Либо пытаешься отдохнуть, либо едешь в больницу зашивать сечки или раны. Поэтому прямо после боя немножко не хватает времени, чтобы посетить подобные банкеты. Какие-то истории сложно вспомнить — только, наверное, что я поучаствовал в турнире, а потом турнир закончился и в этом же месте началась дискотека. Немножко было необычно.

Александр Волков (единоборства)
UFC
ММА
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