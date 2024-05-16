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Сегодня, 11:30

Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото Getty Images
Боец UFC Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото Getty Images
Боец UFC Конор Макгрегор.
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
Дастин Порье (в центре) с женой Джоли и дочерью Паркер Джоэль.
Дастин Порье (в центре) с женой Джоли и дочерью Паркер Джоэль.
Фото Соцсети
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История жизни звезды UFC, который подерется с Исламом Махачевым на UFC 302.

Дастин Порье
Прозвище: The Diamond (Бриллиант).
Дата рождения: 19 января 1989 года.
Место рождения: Лафейетт (штат Луизиана, США).
Вид спорта: ММА.
Весовая категория: легкий и полулегкий веса.
Рост: 175 см.
Размах рук: 183 см.
Тренер: Майк Браун.
Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА на март 2024 года): 30-8-0-1.

Детство и юность Дастина Порье

Дастин Порье родился в американском городе Лафайете в штате Луизиана, его воспитанием занимались мама и бабушка. Боец по прозвищу Бриллиант является представителем франко-канадской языковой группы. Ее основная часть проживает в Луизиане. Вместе с Порье в Лафайете также рос экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

У Порье было непростое детство. Во время учебы в средней школе Нортсайд Дастин осознал, что ему нравится драться без какой-либо причины. Мальчик получал удовольствие от процесса. С 10 лет его мама Джер Фолли Чейссон получала записки от учителей, в которых говорилось о плохом поведении сына. Ребенок осознавал свою вину и просил маму бить его, если она хотела. Позже Дастин стал увлекаться уличными боями. Он дрался с ребятами, которые были старше его.

«Они проводили бои в нашем квартале, и Дастин участвовал в них, — говорила мама Порье в документальном фильме «Дракавилль». — Он дрался лучше всех среди маленьких детей. А потом домой к его бабушке пришел один мальчик и сказал, что он еще не дрался с Дастином. Порье выбил ему зубы, а также сломал челюсть. При этом тот мальчик был на пять лет старше его. В итоге дело дошло до суда. Дастин уважал закон, но при этом мог и нарушить его».

По словам матери Порье, ее сын стал все чаще пропускать уроки и был привлечен к суду по делам несовершеннолетних. Дастин провел некоторое время в исправительном учреждении для юных правонарушителей. Реабилитационные центры не помогли американцу. Позже у Порье возникли проблемы с алкоголем. Спортсмен весил почти 100 килограммов, но ему удалось выбраться из кризиса благодаря своей девушке Джоли и занятиям смешанными единоборствами.

Боец UFC Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото Getty Images

Спортивная карьера Дастина Порье

Порье дебютировал в ММА на профессиональном уровне 16 мая 2009 года. Тогда Дастин нокаутировал в первом раунде соотечественника Аарона Суареса на турнире USA MMA 7 — River City Rampage. После этого Бриллиант одержал еще шесть побед подряд.

World Extreme Cagefighting

В 2010 году Порье подписал контракт с промоушеном World Extreme Cagefighting (WEC). В первом бою в данной организации он потерпел поражение единогласным решением судей от американца Дэнни Кастильо на турнире WEC 50 18 августа 2010-го.

В ноябре 2010 года Бриллиант техническим нокаутом в первом раунде одержал победу над представителем США Заком Миклрайтом на вечере смешанных единоборств WEC 52.

UFC

Осенью 2010 года UFC поглотил WEC, поэтому Порье вместе с другими бойцами перешел в организацию главы Даны Уайта. Дастин имел на тот момент профессиональный рекорд 8-1 и спустился из легкой весовой категории в полулегкую.

1 января 2011 года Порье дебютировал в UFC. Тогда Бриллиант единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Джошом Гриспи на турнире UFC 125 в Лас-Вегасе (США). Следом Дастин одержал еще три победы — над Джейсоном Янгом, Пабло Гарсой и Максом Холлоуэем.

15 мая 2012 года Порье потерпел первое поражение в UFC. В главном событии турнира UFC on FUEL TV 3 Бриллиант удушающим приемом в четвертом раунде уступил Чон Чхан Сону по прозвищу Корейский Зомби.

15 декабря 2012 года Дастин сабмишеном победил американца Джонатана Брукинса на турнире UFC — TUF 16 Finale. В следующих четырех поединках Порье потерпел одно поражение от Каба Свонсона, а также победил Эрика Коха, Диегу Брандана и Акиру Корассани.

Боец UFC Конор Макгрегор.
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Первый бой с Конором Макгрегором

27 сентября 2014 года в Лас-Вегасе Порье встретился с ирландским бойцом Конором Макгрегором на турнире UFC 178. До поединка Печально Известный в своем классическом стиле использовал трешток в отношении Бриллианта.

«Не поймите неправильно, мне нравится этот малыш, — говорил Макгрегор. — Он тихий деревенский парень. Ничего против него не имею. Я уверен, что он вырос в цирке или на ярмарке. Прелестное малое дитя. Наверняка его двоюродного брата зовут Клетус или что-то вроде этого».

Бой Порье с Макгрегором продлился 106 секунд. Ирландец победил американца техническим нокаутом в первом раунде.

Возвращение в легкий вес

После поражения от Макгрегора Порье вернулся в легкую весовую категорию и одержал четыре победы подряд в поединках с Карлусом Диегу Феррейрой, Янси Медейросом, Джозефом Даффи и Бобби Грином.

17 сентября 2016 года Порье на фоне серии побед и рождения ребенка потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Майкла Джонсона на турнире UFC Fight Night 94.

11 февраля 2017-го Бриллиант победил решением большинства Джима Миллера на турнире UFC 208 в Бруклине (США). 13 мая поединок Порье с Эдди Альваресом в Далласе был признан несостоявшимся. Соперник нанес Дастину запрещенные удары коленями по голове, когда тот находился в лежачем положении.

После этого Порье одержал четыре победы подряд — над Энтони Петтисом, Джастином Гэтжи, Эдди Альваресом и Максом Холлоуэем. Благодаря успеху в противостоянии с последним Дастин в апреле 2019 года получил титул временного чемпиона UFC в легком весе. Обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов на тот момент отбывал дисквалификацию за инцидент после боя с Макгрегором в Лас-Вегасе в октябре 2018-го — прыжок из клетки и разборки с командой досрочно побежденного ирландца.

Бой с Хабибом Нурмагомедовым

7 сентября 2019 года Порье провел поединок с Нурмагомедовым на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). К нему американец подошел с рекордом — 25 победами при 5 поражениях в профессиональных ММА.

Первый раунд боя прошел в партере, Орел владел преимуществом. В начале второго раунда Порье и Хабиб дрались в стойке. Американец нанес несколько удачных ударов по голове соперника, однако ближе к середине второго отрезка боя российский чемпион вернул контроль над поединком и доминировал над Дастином. В третьем раунде Хабиб вновь перевел бой в партер и провел удушающий прием.

Нурмагомедов уважительно отозвался об американце и обменялся с ним футболками. Дагестанец пообещал продать майку соперника на аукционе и вырученные средства перевести на счет благотворительного фонда Бриллианта (сумма составила 100 тысяч долларов).

Следующий поединок Порье состоялся 27 июня 2020 года. На турнире UFC on ESPN 12 в Лас-Вегасе Дастин единогласным решением судей победил новозеландца Дэна Хукера.

Две победы над Конором Макгрегором

23 января 2021 года Порье и Макгрегор провели реванш в главном событии турнира UFC 257 в Абу-Даби. Дастин одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Бриллиант стал первым бойцом, кто нокаутировал ирландца.

«Я счастлив, но не удивлен, что победил сегодня, ведь я тяжело работал ради этого, — говорил Порье после боя. — Ничего, кроме уважения Конору. Это прекрасная победа, но мы деремся за что-то большое. Я провел отличный бой. Главное задачей было не драться, а доносить свои удары. Если Хабиб не вернется, то я и Конор — лучшие в легком весе».

11 июля 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе прошел третий бой Порье с Макгрегором, последний снова агрессивно высказывался о сопернике. На этот раз Бриллиант победил Печально Известного после остановки поединка врачом: Конор получил перелом голени во втором раунде, ему было засчитано поражение. Реакция бойцов на серьезную травму экс-чемпиона лиги в двух категориях была смешанной. Помимо слов поддержки звезды ММА говорили о наказании за дурные слова и поведение ирландца.

«Добро всегда побеждает зло», — написал Хабиб в соцсетях и пожелал американцу забрать до конца года оставленный им после завершения карьеры пояс.

Дастин Порье против Конора Макгрегора в&nbsp;главном бою UFC 264 в&nbsp;Лас-Вегасе 11&nbsp;июля. «Добро всегда побеждает зло». Реакция Хабиба и звезд UFC на травму Конора и победу Порье

11 декабря 2021 года Порье провел бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой за вакантный чемпионский пояс в легком весе на турнире UFC 269. Американец проиграл сабмишеном в третьем раунде (удушение сзади).

12 ноября 2022 года Бриллиант в Нью-Йорке на UFC 281 выиграл бой против Майкла Чэндлера (снова удушающий прием, но на этот раз победный).

29 июля 2023 года Порье проиграл нокаутом американцу Джастину Гэтжи в бою вакантный титул BMF (в мягком переводе — самому плохому парню лиги) во втором раунде боя турнира UFC 291 в Солт-Лейк-Сити.

10 марта 2024 года Порье во втором раунде нокаутировал француза Бенуа Сэнт-Дени на турнире UFC 299 в Майами и стал претендентом на бой за пояс. Дастин опередил в числе претендентов Гэтжи, который на UFC 300 в середине апреля проиграл на последней секунде боя с Холлоуэем.

Бой Порье — Махачев

2 июня в Ньюарке (США) Порье подерется с россиянином Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории. Дагестанец проведет третью защиту (чемпионский бой — против Оливейры, две защиты — против Алекса Волкановски). Поединок станет главным событием вечера UFC 302 на арене Prudential Center.

«Навыки Ислама в сабмишенах и джиу-джитсу более универсальны, чем у Хабиба, — говорил Порье в интервью Ариэлю Хельвани. — У Хабиба было несколько удушений, которые он делал очень хорошо, но Ислам рискует, ставит себя в опасное положение, пытаясь провести рычаг локтя, может потерять позицию, а затем использует борьбу, чтобы ее вернуть. Ислам более опасен в игре джиу-джитсу, и в стойке он значительно лучше Хабиба».

«Проблема Дастина в его стиле. Это единственная проблема, — сказал Махачев в интервью TMZ. — Его слабые места — борьба и грэпплинг. Так что у меня есть ключ к легкому бою. Думаю, если я буду следовать плану, то смогу легко победить его. Наш с Хабибом стиль — худший для Дастина. Бойцы, которые могут перевести Порье на землю и держать его там, всегда создают ему проблемы».

Дастин Порье. Наследие Дастина Порье: 7 побед над чемпионами UFC, 15 лет не проигрывает два раза подряд

Титулы и достижения Дастина Порье

  • Бывший временный чемпион UFC
  • Восьмикратный обладатель бонуса «Бой вечера» в UFC
  • Четыре раза становился обладателем бонуса «Выступление вечера» в UFC
  • Вместе с Дрю Добером делит первое место по победам нокаутом в истории легкого веса в UFC — 8 раз

Боевой стиль Дастина Порье в ММА

У Порье черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Дастин обладает отличным футворком. Американец своевременно меняет стойки, что позволяет ему наносить резкие контрудары. Многие специалисты отмечают его классные боксерские навыки. Порье продемонстрировал это в поединках против Джастина Гэтжи, Эдди Альвареса, Дэна Хукера, Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя. Дастин любит вести бой на передней ноге, чтобы пробивать лоу-кики. Дастин обладает прекрасным спортивным характером, который позволяет ему продолжать бой даже в тех случаях, когда Бриллиант получает сильный урон от оппонентов.

Дастин Порье (в центре) с женой Джоли и дочерью Паркер Джоэль.
Дастин Порье (в центре) с женой Джоли и дочерью Паркер Джоэль.
Фото Соцсети

Личная жизнь и увлечения Дастина Порье

В школьные годы Порье познакомился со своей будущей супругой Джоли. В 14-летнем возрасте они начали встречаться. В сентябре 2009 года пара сыграла свадьбу. Тогда Дастину было 20 лет. В 2016 году у Порье и Джоли родилась дочь, которую назвали Паркер Джоэль.

14 апреля 2018 года во время пресс-конференции после победы над Джастином Гэтжи Порье назвал свою главную цель в жизни: «Однажды хочу сказать своей жене Джоли, что я стал чемпионом. В трудные времена она всегда была моей самой большой поддержкой».

Порье увлекается татуировками. Первую он сделал в 14 лет. Одна из самых известных тату с надписью на японском языке кодекса самураев бусидо, которая в переводе на русский означает «Путь воинов».

Сколько зарабатывает Дастин Порье

Общее финансовое состояние Дастина Порье на 2024 год оценивается в 10 миллионов долларов. За третий поединок против Конора Макгрегора в июле 2021-го Бриллиант заработал в общей сложности 5,12 миллиона долларов, включая 1,5 миллиона гонорара, 3,6 миллиона от PPV и 21 000 долларов от спонсоров.

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