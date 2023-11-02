«Хасбик учит людей религии — почему так произошло? Где Земля не так завернула?» Большое интервью легенды кикбоксинга Джабара Аскерова

О Махачеве, Палестине, дичи в поп-ММА и Хасбулле.

28 октября в Екатеринбурге состоялся турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight, в главном событии которого Джабар Аскеров встретился с Мамукой Усубяном. 37-летний Аскеров уступил единогласным решением судей, но по его наследию это никак не ударило — он как был, так и остается настоящей легендой тайского бокса и кикбоксинга.

Перед поединком против Усубяна Аскеров дал большое интервью «СЭ», в котором рассказал, как выходил на митинги в Австралии в поддержку Палестины, почему не отказался бы от предложения Волкановски подготовить его к Махачеву и что не так в мире, где популярны поп-ММА и Хасбик.

«Еще два боя — это потолок. Но прогулочные бои не хочу»

— Как пришло предложение от RCC провести бой с Мамукой Усубяном?

— Мы с RCC уже несколько раз разговаривали по поводу боев, и не только с Мамукой. Если мне память не изменяет, мы с Николаем Клименко чуть ли не в 2015 году общались, первый бой намечали, но как-то к общему не пришли. Потом на ковидный год пытались договориться, но вылеты были тяжелые. Ну, все же в третий раз мы договорились, у нас получилось, и вот в этот раз приехал.

— Как выглядел ваш путь из Австралии в Екатеринбург?

— Да, длинный путь очень. 14 часов — из Мельбурна в Дубай, в Дубае пять часов пересадка, и потом из Дубая в Екатеринбург 4,5 часа, кажется. Прилично дорого, часовая разница тоже, дорога нелегкая была.

— Как с акклиматизацией в Екатеринбурге? Тут уже морозы, снег.

— Нормально вроде, но я особо не выхожу, чтобы не заболеть, ничего не прихватить. Снега давно не видел, в таком холоде давно не был. В Мельбурне бывает холодно, но там зима в июле — августе, я зимой уезжал из Австралии в Таиланд, в Саудию. Но все же там ночью зимой плюс восемь, здесь же сколько [сейчас]? Минус два, минус три. Разница чувствуется, но приятная, свежак такой ловишь.

— Вы рассказывали, что вам приходило предложение от кулачного промоушена, но там смешные были деньги. У RCC тоже появилась своя лига боев на голых кулаках — они вам не предлагали выступить здесь?

— Если говорить о дальнейших шагах, я уже нахожусь на таком этапе, когда буду завязывать с боями. Было бы приятно, интересно, если в RCC предложили бы пару каких-то громких боев, в том числе кулаки, но, опять же, с хорошими условиями. Я бы завязал спортивную карьеру здесь, в Екатеринбурге, было бы здорово. Посмотрим, после этого боя видно будет. Но один-два боя — потолок, и я, наверное, уже все.

— Вы говорили, что, скорее всего, 2023 год будет завершающим. То есть пока все зависит от предложений?

— Да, я хочу завершить в этом году, максимум еще один-два боя. И уже все, хватит уже. Но хотелось бы завершить на хорошей ноте красивыми громкими боями. Я не хочу прогулочные бои, вот сейчас не отказался от довольно-таки сложного молодого соперника. Поэтому легких каких-то боев не ищу. Ищу достойный бой, но в то же время чтобы предложение было стоящим.

Фото пресс-служба RCC

— Вы говорили, что вам было бы интересно еще раз с Буакавом встретиться.

— Да, там ребята, которые пытались организовать этот бой (промоушен Leki. - Прим. «СЭ»)... Даже не пытались, наверное, а просто навели шороху. Безответственно, некрасиво поступили, сделали ненужные какие-то плакаты и тому подобное. По мне это никак не ударило, но я таких людей не люблю — это какой-то пустозвон, знаешь. Бой делаем, организуем... Зачем вы плакаты мои вешаете, зачем плакат Буакава вешаете и потом в конце ничего не происходит? Поэтому надо к этому ответственно подходить, и за каждые свои слова и поступки надо отвечать. Но ребята молодые, наверное, не понимают. К сожалению, этого боя не будет, но хотелось бы провести в другом месте, посмотрим.

— Буакав же сейчас перешел в кулачку, в Bare Knuckle FC выступает. Может, стоит ваш бой на голых кулаках предложить в RCC?

— Я бы реально с огромным удовольствием. Да, деньги сказали бы свое, но это не было бы первостепенным. Там можно было бы где-то договориться, пообщаться. Потрясающее предложение было бы. Я бы с удовольствием принял бы его. Что Буакав будет драться с Саенчаем — я думаю, этого боя не будет. Они очень близкие друзья, чуть ли не как братья. Поэтому этого боя не будет, я думаю, это так, просто закидон.

«Некоторые болельщики могут только на жопе сидеть и в интернете бздеть»

— В феврале этого года вы говорили о бое Махачева с Волкановски, а недавно состоялся второй. Когда узнали, что Волкановски согласился выйти за 11 дней, какие были мысли?

— Ты знаешь, я, честно говоря, так глубоко о бое вообще не думал в связи с теми событиями, которые происходят в мире и Палестине. Это очень сердце мое затрагивает и мне сложно вообще думать о каких-то боях. Я был уверен, что Ислам выиграет, и все. Каких-то глубоких анализов я не проводил. Я даже бои не смотрел, узнал результаты через пару дней после боев, мне мой друг позвонил, сказал. Отрывки боев только в соцсетях увидел, и все. Но в победе Махачева я был уверен.

— Когда посмотрели финиш, оценили его хай-кик?

— Я видел кусочек, где он ему сверху руки попал. Молодец, но там несложно было попасть — Волкановски низкий же. Пролетел прямо над рукой — молодец, молодец!

— Насчет Палестины: начал смотреть об отношении Австралии к этим событиям, чью она сторону занимает — конкретно так и не понял. Вы знаете, как там все обстоит?

— Как государство на это реагирует, я не имею понятия, но очень много людей, очень большие протесты, и государство разрешает эти протесты. Я видел, были большие митинги в связи с этим. Поэтому люди свое недовольство высказывают. Да и во всем мире это происходит, не только в Австралии. Во всем мире люди понимают, что происходит геноцид народа Газы, Палестины. Просто без каких-либо сочувствий и эмоций на это тяжело смотреть. Клянусь, я таких переживаний давно не испытывал. Просто смотря на это, как-то мимо проходить невозможно. Каждый день ложишься с болью в душе, с болью в сердце — и так же просыпаешься. И каждая твоя молитва — это только просьба о том, чтобы это все закончилось.

— Видел, что у вас в соцсетях об этом довольно много. А не выходили на митинги?

— Ходил на протесты, выставлял в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ. - Прим. «СЭ») видео, где я был на митингах в поддержку палестинцев и народа Газы. Тот минимальный вклад, который я мог, я сделал.

Фото пресс-служба RCC

— Если вернуться к теме UFC, с Алексом Волкановски вы лично, я так понимаю, не познакомились?

— Нет, мы лично знакомы, в зале увидимся, на каких-то мероприятиях, боях поздороваемся. Знакомы, но панибратства или дружеских отношений нет.

— Интересно, если теоретически у Махачева и Волкановски состоится третий бой через какое-то время и от Алекса вам поступит предложение поработать с ним над кикбоксерской техникой, чтобы больше пропускать такие хай-кики от Ислама, вы примете предложение?

— Слушай (смеется). Во-первых, Волк точно меня о таком не попросит, потому что человек, который хай-кики бьет, — это точно не я. Я больше специалист по лоу-кикам. Да и в принципе я к этому отношусь как к работе. Если кто-то позовет помогать в лагерь, мы все спортсмены, это наша работа. Не должно быть: ты наш, и кому-то помогаешь. Ты выполняешь это как работу, ты же там не ходишь, его секреты не сдаешь. Ты пошел, поспарринговался и получил за это свои гонорары за помощь.

— Среди болельщиков просто бывает: предал, и все такое...

— Знаешь, ты не можешь всем угодить. Я порой смотрю на это все, что в мире происходит... Кому я что-то должен доказывать, каким болельщикам? А те болельщики, которые об этом говорят, они, блин, извини меня за мой французский, на своей жопе сидят дома и только умеют в интернете об этом бздеть, извини меня тоже за это выражение. Людей с таким мышлением я не понимаю, поэтому я к этому отношусь поскольку-постольку. Ну, сказал и сказал, давай дальше. Был бы я молодой, более темпераментный, начинал бы с ними цепляться, разговаривать. Сейчас просто: сказал — твой комментарий пролетел дальше, и все, закрыт вопрос.

— Вы в одном из интервью рассказывали, что самый ценный пояс завоевали на турнире «Легенда» в Лужниках. А можете рассказать, чем так ценен именно этот пояс?

— Он ценен тем накалом, который был на боях. Возможно, ни я, ни мои соперники не были в то время самыми известными бойцами по имени, но по уровню это были топы. Гудан Энрико — я могу его только похвалить. Думаю, он был одним из топов. Топ-3 в мире точно был после этого боя. Он был один из лучших бойцов, и там тяжелый бой, чисто на характере я выиграл. Попал, просто попер и начал драться. И после я дрался с Алимом Набиевым — тоже высококлассный соперник. Тогда он был молодой, но уже после боя со мной прошелся по многим бойцам. Турнир очень громкий был, и вы видели, на каком уровне его провели. Поэтому, чтобы этот турнир не запомнился, не осталась у тебя какая-то частичка, это очень тяжело. Плюс хороший бонус был. На те времена это были хорошие деньги.

— Что за бонус, если не секрет?

— 50 тысяч долларов получали тогда победители. Это 2013 год, неплохие деньги были.

— Вы рассказывали, как в Японии относятся к бойцам, и прошлый поединок у вас прошел в этой стране — к сожалению, проиграли. Как пережили поражение?

— Очень тяжело пережил. Там были какие-то ошибки, были очень огромные, досадные, глупые ошибки, которые я совершил. Даже когда сам турнир, сама подготовка была, я даже на интервью такой чуть был... старый, знаешь. Я по себе вижу, со стороны даже интервью посмотрел: я вижу, что я там старый такой был. Потому что настрой, подход к бою — все это было очень неправильно.

— После этого поражения как скоро в зал вернулись?

— В зал долго не возвращался. Я вернулся в зал только после умры. Совершил умру, после этого вернулся, совершал легкие пробежки и так далее. Потихоньку возвращался в зал. Где-то в марте отбоксировал, проиграл — в зал вернулся в конце августа.

«Окружающие должны говорить Хасбику: братишка, не перебарщивай»

— Сейчас в России активно развивается кикбоксинг. Скоро состоится громкий бой Владимира Минеева против Ивана Штыркова, то есть бойцы ММА будут биться по правилам кикбоксинга. Вам это насколько интересно?

— Я вот вижу, что даже на этом турнире Сайгид Алибеков проведет бой с Борисом Медведевым, они будут драться в ММА-перчатках. Не знаю, на каком этапе это произойдет, но будущее, я думаю, за такими боями. У каждого спорта есть пик, взлет. Даже тот же бокс, один из самых древних видов спорта, один из самых популярных видов спорта, который всегда был и до сих пор остается в топе, у него даже был [пик]: Мэнни Пакьяо, Мейвезер и так далее. Вот они уходят, и спад, нет достойных бойцов.

Возможно, будущее за тем, что в клетке будут драться бойцы по каким-то таким смешанным правилам, чтобы борьба была недолгой. Потому что я считаю, что многие люди хотят видеть нокаут, зрелище. Ребята уже угадывают, смотрят за этим, что RCC, что Fight Nights. Значит, спрос на это есть. В ONE проводят бои по муай-тай в ММА-перчатках. За этим есть огромное будущее, мне интересно за этим смотреть.

Фото Соцсети

— А когда по правилам К-1 дерется Вячеслав Дацик, такое вам интересно?

— Нет, ничего плохого сказать не хочу в сторону Дацика, но я такие бои не смотрю. Я не могу включить в YouTube, сесть и смотреть этот бой. Я могу где-то на рилс нарваться, и вот секунд 10 проходит, я могу мимо глаз пропустить, посмеяться. Я много всякой ереси видел в интернете. Вот я увидел, как двое дерутся с Дациком. Один говорит: я буду ноги ему отбивать. Он бежит, ему Дацик боковой бьет, и он просто как доска складывается. Это прикольно, но больше смеха ничего не вызывает. Но, опять же, этот смех на 10-15 секунд.

— Вы раньше критиковали поп-ММА. А в рилсах натыкались на таких бойцов, как Шовхал Чурчаев и Ильяс Якубов?

— Естественно, в рилсах появляется Шовхал. А про Ильяса я мало где слышал. Я вот услышал про Ильяса, когда его задержали. Я о нем многое не знал. И вот слышал фразу «Ильяс, атакуэйшн». С Шовхалом я очень много скандалов вижу, сейчас в Дубае было с Пауло Костой. Не знаю, по мне, это не очень. Я к этому отношусь без позитива.

Я за жизнью других бойцов не смотрю, просто есть вещи у некоторых бойцов: Перс вроде и еще один, который «нежданчики» бьет. Я когда такие вещи смотрю, думаю: ну, как? Вы друг другу «нежданчик» вписали, челюсть сломали, потом по рукам даете, общаетесь нормально. Я не понимаю, может, я чуть постарел, может, что-то в жизни упустил, по-другому смотрю на это. Но я не могу представить себе, чтобы кто-то тебе ударил «нежданчик», бац-буц, и потом ты это мимо ушей пропускаешь. Кто-то из них друг другу эсэмэски показывает, типа ты задевал мою мать, ты задевал эту мать. И потом они нормально так общаются, и парни с Кавказа причем!

— Почему это привлекает такую большую аудиторию?

— Потому что народ деградирует. Посмотри, что происходит в спорте, посмотри, какие там герои. Возьмем поп-ММА, посмотри, что людям интересно, аудитория 15-16 лет. Посмотри, что им нравится — мат, друг другу честь задеть, потом по рукам ударили, и в комментариях пишут: «Мужик, по рукам дал». Вы как?! Настолько друг друга унизили, что в конце по рукам даете, и считаете, что это нормально, по-мужски? Как после такого друг друга уважать и руки подавать?

Посмотрите, кто становится героями. Есть Хасбулла... я не хочу плохо о нем отзываться, дай бог ему крепкого здоровья, но... как люди выбирают приоритеты, как это может быть интересно? Я смотрю порой и думаю, ***** [блин], где не там Земля завернула, что мы к такому пришли? Люди перестали читать, перестали развиваться. Как героями и идолами для людей стали такие ребята, как Мурад Легенда. Да, это смешно немного, грязный юмор, но это ненадолго. Как стали учить жизни, трактовать такие люди, как Хасбулла? «Ты не так делаешь, ты не то делаешь». Хасбулла учит людей религии иногда. Что?! Где, как, почему так произошло? Это для меня остается вопросом, я стараюсь защитить от этого себя, свою семью, окружение.

— Вы понимаете природу популярности Хасбуллы?

— Нет, я не знаю, людям нравится. Клянусь Господом, желаю ему блага, достатка, здоровья, но люди, которые его окружают, должны порой говорить: «Эй, братишка, не перебарщивай. Получил свое — успокойся». Но об этом никто не говорит, все посмеялись и еще больше его подстегнули к каким-то глупостям. Куда мы идем? Я не знаю, в какую-то пропасть.

«Политика мне уже неинтересна. В мире происходит какой-то бардак»

— В 2014 году вам задали вопрос, есть ли такой человек, за беседу с которым вы бы могли многое отдать. Вы тогда назвали пророка Мухаммада и Владимира Путина. Интересно сегодня повторить этот вопрос, кого вы назвали бы в 2023 году?

— Я бы назвал пророка и моего покойного отца. Ну, вот из неживых людей с кем хотел бы. Тогда, наверное, мне интересно было пообщаться с президентом, узнать какие-то интересные вещи для себя, но сейчас — нет. Я всегда хотел увидеться со своим покойным отцом. Первое — увидеться с пророком, это номер один человек в мире. Было бы мне очень интересно пообщаться, задать вопросы и получить какие-то советы. И, конечно же, увидеться с отцом. За это готов был бы отдать много. Не то что там пообщаться, просто его обнять и пожать руку.

Фото пресс-служба RCC

— Если перефразировать, с кем из живых людей?

— Не знаю. Слава Богу, мои родные и близкие живы, рядом, и мне достаточно.

— Тогда не могу не спросить, почему сейчас не называете президента?

— Я, наверное, далек уже стал от политики. Уже как-то мне это неинтересно, абстрагировался от всего этого. Потому что я не знаю, что происходит в мире. Я вижу, что происходит, но я имею в виду... какая-то белиберда, какой-то бардак. Поэтому стараюсь меньше об этом думать. Огромный интерес к политике, который у меня был в молодости, он пропал. Потому что я понимаю, что это очень тяжелая вещь, в которую лучше не соваться.

— Когда был ЧЕ-2016 по футболу, Россия проиграла Уэльсу, и вы так жестко прошлись по сборной — «стадо оленей» и так далее. А сейчас следите за футболом?

— За чемпионатом России — результаты смотрю. Я всегда болел за московский «Локомотив» — с тех пор, как за него играл Нарвик Сирхаев, из «Анжи» туда перешел. Потом там играли Евсеев, Лоськов, за них очень болел. Я не огромный фанат, но если выбирать команду в российской лиге, то это «Локо». Иногда просто смотрю, на каком они месте, результаты игр.

— То есть уже не помните, когда в последний раз нервничали от результатов сборной России?

— Нет. Во-первых, интерес пропал, во-вторых, это бесполезно. Это пустые нервы. Не дано сборной России играть в футбол, к сожалению. Не дано ребятам играть в футбол — играйте в хоккей. Финансируйте хоккей больше. Но если говорить широкомасштабно об этом, то если вы хотите реально развивать футбол, занимайтесь нормально детским футболом, развивайте детские академии. Тогда что-то получится.

— Боец UFC Ринат Фахретдинов сказал, что если дать годовую зарплату одного футболиста залу единоборств, оттуда выйдет много чемпионов. Согласны с этим?

— Не могу согласиться с этим. Знаешь, что выращивает чемпионов? Голод и желание.

— Залы вроде «Скорпиона», где гвозди торчат?

— Да. Честное слово, я убедился, что во многом голод и желание взращивают чемпионов. Их не выращивают деньги, ты сам должен добиться этих денег. К сожалению, у меня не было много спонсоров. Был один период, когда мне помогали реально хорошо финансово, и у меня там были за 2013 год одни победы. Потому что у меня голод был, и в то же время финансово поддерживали. Я просто не задумывался о том, что я буду кушать завтра, за что я буду платить аренду. В этот момент можно проспонсировать, но если принести в зал закинуть мешки денег, вот, держите, я не думаю, что оттуда чемпионы выйдут. Выйдут, но один-два, а сейчас из каждого зала по два-три чемпиона разных лиг выходят. Голод и бедность взращивают настоящих чемпионов.