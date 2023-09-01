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Сегодня, 15:30

Джефф Монсон так суров, что однажды взял чужую капу в слюнях и крови, засунул в рот и пошел драться

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Джефф Монсон.
Фото из соцсетей Монсона
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Даже не помыл.

О Джеффе Монсоне сегодня стало непросто делать спортивные материалы, потому что люди воспринимают его исключительно как чудака.

Отказ от американского гражданства, бурный российский патриотизм, депутатство, множественные теории заговора, любовь к анархо-коммунизму и Владимиру Путину — вот в какие края занесло к 50 годам уроженца Миннесоты и выпускника Университета Иллинойса по специальности психология. Поселился и давно живет Монсон в России, постоянно говорит о любви к ней, но не сказать, что нашим людям он как-то особенно полюбился. В лучшем случае — относятся к нему со сдержанным недоумением, в худшем — просто смеются, причем не всегда этот смех добрый.

Фото из соцсетей Монсона

За всей этой чудаковатостью важно все-таки помнить, что Джефф был не просто приличным бойцом ММА, претендентом на пояс UFC, а одним из лучших грэпплеров своего времени. В свое время даже олимпийский борец Даниэль Кормье боялся его переводить:

«В бою с Монсоном я специально не сделал ни одного тейкдауна, чтобы не давать ему шанса на земле. Мы смотрели много боев Монсона и заметили, что он великолепно разворачивает соперника из хаф-гарда, находясь на спине. Более того, Джефф понял, что мы не хотим идти с ним на землю, и начал хитрить.

У него великолепный правый оверхэнд, а со мной он специально встал в левшу, выдвинул вперед ногу, показывая — переведи меня. Но я не купился на этот трюк и даже не думал о тейкдауне», — вот как вспоминал тот бой Ди Си.

 
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А вот что рассказывал нашему изданию Алексей Олейник о чудо-способности Монсона распределять свой вес и упираться в борьбе.

«Монсон — глыба. Не огромный, но крупный. Как бы вам объяснить... У нас в зале есть ребята-UFCшники — весят по 140 килограммов. Силища страшная. Но я знаю, как взять такого под плечо и перевернуть. Эта гора упирается изо всех сил — но я легко переворачиваю!

Монсон же весит на 30-40 килограммов меньше. Но поддеваю его своим приемом — а от пола оторвать не могу. Будто он тонну весит. Или его на суперклей посадили. Впадаешь в ступор: «Что происходит?!» И он же вообще не упирается, по моим ощущениям. Ты его туда-сюда дергаешь, а все никак. Форма не соответствует весу. Вот так у него поставлена борьба».

Фото Федор Успенский, "СЭ"

В Америке у Монсона репутация неоднозначная. Его политическая позиция там никому не интересна, и в спортивном плане он давно забыт, но старое поколение хорошо помнит его по удивительным бытовым историям. Ведущие ретроканала на YouТube Lytes Out Podcast даже специально коллекционируют такие истории о Джеффе. И вот недавно бывший боец WSOF Джессиа Кавальканте пополнил их коллекцию новым прекрасным рассказом.

***

Ведущий: «Ты дрался с Джеффом Монсоном в одном карде. Я коллекционирую истории о нем (смеется). Пожалуйста, пожалуйста, поделись лучшей историей про него, что есть»

Джессиа Кавальканте: «Если мы говорим о такой вещи, как безумие, то Джефф вот здесь [высоко], а человек, который на втором месте — здесь [далеко внизу]. Короче, дрались мы в одном карде. Я подрался, вернулся в раздевалку, прошел еще один бой, и я пошел выводить Джеффа [как угловой]. Он выходит, комиссия его осматривает, и тут выясняется, что у него нет капы. Стали искать — нигде нет.

 
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А до этого дрались два тяжа. И тяж, который проиграл, идет весь побитый, с него льется кровь... Джефф подходит к нему: «Капа есть?» Тот ничего не понял, весь избитый, такой: «А, что?» В итоге Джефф взял у него капу, она вся в слюнях, крови, всем подряд. Он обтер ее об шорты, даже не обмыл в воде и засунул в рот. Вернулся к комиссии: «Я готов!» Я такой в шоке: «Бро, ты хоть бы ее в воде помыл». И он выиграл бой, побил очень сильного парня, чемпиона Cage Warriors.

А после боя у меня была ситуация с визой... Мы поехали с Джеффом в аэропорт, и мне там говорят: «Вы должны проставить штамп у себя в Бразилии [чтобы из Англии въехать в США]» — «В смысле? Вот же, у меня есть виза, есть разрешение на въезд в США» — «Нет, вы должны ставить штамп у себя в Бразилии». А Джефф в это время слушал и ходил из стороны в сторону. И вдруг начинает кричать им: «Нет, это какая-то херня. Я американец, почему у меня есть привилегия? Он приехал со мной, мы вместе тренируемся, он должен и вернуться со мной». И женщина за стойкой испугалась, стала говорить тихим голосом: «Сэр, пожалуйста, успокойтесь».

Боец Джефф Монсон.
Фото из соцсетей Монсона

Она дала ему телефонный номер, он пошел в телефонную будку звонить. А в то время не было же еще мобильных. И он начал звонить в посольство, а уже было поздно, никто не брал трубку. И Джефф начал бить будку (смеется). Он стоит, лупит будку, в это время проходят мимо три охранника, они так косятся на него, но ничего не делают. Потом возвращаются, снова идут мимо и снова косятся. Я пошел опять к женщине за стойкой, она говорит: «Пожалуйста, вы могли бы сказать другу, чтобы он успокоился? Мы не хотим проблем, нам придется вызвать полицию». В итоге снова вернулись охранники и снова не решились ничего ему сделать. Джефф реально бился за то, чтобы меня впустили в США (смеется). Я боялся вмешаться, потому что в случае чего полиция и мне бы проблемы создала. Ему-то что, он американец, его впустят домой, а меня навечно лишат визы».

Джефф Монсон
ММА
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