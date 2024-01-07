Легенда UFC не вступился за свою жену, которой нахамил хулиган. «Смысл мне с ним драться?»

Слишком практичный.

Деметриус Джонсон — 12-кратный чемпион UFC, рекордсмен организации по количеству защит титула подряд, один из самых техничных универсалов в истории смешанных единоборств.

Его поединки всегда были зрелищными для тонких ценителей, но не широкой публики. Мышонок дерется динамично, разнообразно, активно, но никогда не рубится и не берет на себя лишние риски — хотя его сумасшедший атлетизм и навыки позволяют действовать острее. Решение драться практично Джонсон принял под влиянием тренера после одного из первых боев в профи.

«Это был единственный бой в жизни, когда я по-настоящему зарубился. Мы разменивались, шла рубка, все на встречных курсах, и , когда я вернулся в отель вечером, у меня болела голова, было сильное головокружение, комната вращалась перед глазами. Мэтт Хьюм, мой тренер, с просил м е н я : «И что за тупую чепуху ты устроил?» — «В смысле?» — «Твои данные, твоя скорость позволяют тебе драться так, чтобы выигрывать и не пропускать удары». С тех пор я никогда больше не рубился», — много раз рассказывал он эту историю в интервью.

Окончательно осмыслив себя как прагматичного бойца, Деметриус построил в UFC выдающуюся серию в 13 побед подряд, 11 раз защитил чемпионский пояс. Он никогда не шел в рискованные размены, не действовал безрассудно, не подставлял голову под ненужные удары. Если в его поединках и появлялась острота (как в первом бою с Додсоном), то она естественно вытекала из рисунка боя — Мышонок падал в нокдауны и пропускал удары не потому, что решил устроить зрелище, а потому , что никак не мог нейтрализовать сильные стороны соперника , и для этого приходилось принимать ущерб, чтобы вымотать оппонента и довести свои атаки.

Фото Global Look Press

Если же с соперником удавалось справиться без риска, то Деметриус спокойно его обыгрывал в той зоне боя, где имел перевес. Такой практицизм свойственен Джонсону и в обычной жизни, причем тут он у него проявляется даже сильнее. О том, как он покупает джинсы на распродаже, ездит на подержанной машине, а на часы три года откладывал деньги с суточных, хотя легко мог купить их с гонорара за бой — мы уже рассказывали. Теперь стоит рассказать о его отношении к рискам в вопросах уличных конфликтов. Недавно Мышонок гулял с женой, к ним подошел какой-то грубиян и сказал жене: «Классные сиськи». Супруга оскорбилась, но Деметриус ничего хулигану не сделал.

Эту историю боец сам рассказал на You T ube-канале Jaxxon Podcast.

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Деметриус Джонсон: «В штате Вашингтон есть Mutual Combat Law (Закон драки по обоюдному согласию. — П рим. «СЭ» ). Я не знаю, парни, слыхали ли вы о таком. Что это за закон? Представим, что мы с тобой столкнулись на улице, случился конфликт. Я спрашиваю т еб я : «Драться будем?» Ты отвечае шь: «Да». Мы подеремся, и никто не будет арестован. Как только кто-то упал на землю — драка заканчивается.

В Сиэтле как-то была история, там есть такой парень Финикс Джонс. Он шел по улице, и к нему пристал тип, начал кричать на него: «Я тебя выстегну! Я тебя **** [блин]!» — и так далее. И тот говорит ему: «Хочешь подраться?» — «Да, я надеру тебе зад!» — «У нас есть Закон драки по обоюдному согласию. Хочешь его испытать?» — «Давай *****!» А Джонс занимался ММА. Он дал ему раз лоукик, тот заорал: «А - а - а!» Второй дал лоукик: «А - а -а!» А потом уронил его — пам-пам! Нокаут. И там копы наблюдали за этим и ничего не сделали ему. Потому что все по закону » .

Рампэйдж Джексон : «Блин, в Калифорнии у нас есть такой закон?»

Ведущий: «У нас наоборот. Положил на кого-то палец и поехал в тюрьму на пожизненное. В Калифорнии с этим самый жесткач» .

Деметриус Джонсон: «Там такие правила, что нельзя трое на двоих или двое на одного. Только один на один. Обоюдное согласие, оба дали согласие. Но как только один упал — драка закончилась. Для меня в уличной драке нет смысла. Это того не стоит. Это просто слова [оскорбления]. Мы как-то гуляли с женой, какой-то тип идет мимо и [вытаскивая косяк изо рта] говорит жене: «Классные сиськи».