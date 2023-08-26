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Сегодня, 19:30

Холлоуэй оформил долгожданный нокаут! От рук гавайца упал Корейский Зомби

Отдел единоборств «СЭ»
Макс Холлоуэй и Корейский Зомби.
Фото Соцсети
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Легендарный боец закончил карьеру после поражения.

Вечером 26 августа в Сингапуре состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Макс Холлоуэй встретился с Чон Чхан Соном, известным как Корейским Зомби.

Холлоуэй не побеждал досрочно почти пять лет, с того момента как в конце 2018 года врач остановил его поединок с Брайаном Ортегой. С тех пор Макс провел восемь поединков, проиграл Дастину Порье в бою за временный титул в легком дивизионе, потерпел три поражения от Алекса Волкановски, а также одолел Фрэнки Эдгара, Келвина Кэттера, Яира Родригеса и Арнольда Аллена.

Макс Холлоуэй.
Фото Соцсети

Корейский Зомби после трагического локтя от Яира на последней секунде поединка одолел Ренато Мойкано и того же Эдгара, затем уступил Ортеге, победил Дэна Иге и был избит Волкановски в бою за титул.

В поединке против Холлоуэя никто не давал корейцу шансов, но Зомби все же создал проблемы Максу, поймав его в гильотину во втором раунде. Но гавайцу удалось выбраться, а в стойке он был на порядок сильнее. Бой завершился в начале третьего отрезка, когда после одного из разменов Зомби оказался в глухом нокауте.

Этот бой стал для Корейского Зомби последним: он объявил о завершении карьеры, заявив, что не хочет выступать и при этом не иметь шансов на титульный поединок. После слов Зомби на арене заиграл легендарный трек Zombie от группы The Cranberries. Именно под эту песню кореец выходил на поединки.

Макс Холлоуэй
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