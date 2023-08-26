Холлоуэй оформил долгожданный нокаут! От рук гавайца упал Корейский Зомби

Легендарный боец закончил карьеру после поражения.

Вечером 26 августа в Сингапуре состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Макс Холлоуэй встретился с Чон Чхан Соном, известным как Корейским Зомби.

Холлоуэй не побеждал досрочно почти пять лет, с того момента как в конце 2018 года врач остановил его поединок с Брайаном Ортегой. С тех пор Макс провел восемь поединков, проиграл Дастину Порье в бою за временный титул в легком дивизионе, потерпел три поражения от Алекса Волкановски, а также одолел Фрэнки Эдгара, Келвина Кэттера, Яира Родригеса и Арнольда Аллена.

Макс Холлоуэй. Фото Соцсети

Корейский Зомби после трагического локтя от Яира на последней секунде поединка одолел Ренато Мойкано и того же Эдгара, затем уступил Ортеге, победил Дэна Иге и был избит Волкановски в бою за титул.

В поединке против Холлоуэя никто не давал корейцу шансов, но Зомби все же создал проблемы Максу, поймав его в гильотину во втором раунде. Но гавайцу удалось выбраться, а в стойке он был на порядок сильнее. Бой завершился в начале третьего отрезка, когда после одного из разменов Зомби оказался в глухом нокауте.

Этот бой стал для Корейского Зомби последним: он объявил о завершении карьеры, заявив, что не хочет выступать и при этом не иметь шансов на титульный поединок. После слов Зомби на арене заиграл легендарный трек Zombie от группы The Cranberries. Именно под эту песню кореец выходил на поединки.