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Сегодня, 18:15

Чему молодых бойцов учит успех О'Мэлли? Учитесь создавать личный бренд. Лучше — с малых лет

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Шон О&#039;Мэлли.
Фото Getty Images
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Стал звездой без треш-тока.

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли получил титульный бой, победив всего одного соперника из топ-15 в самом конкурентном дивизионе организации.

Его восхождение к титулу прошло по довольно интересному обходному пути. Он не вышел на бой за пояс после одного — трех поединков, как Иржи Прохазка, Алекс Перейра или Майкл Чендлер. Он не стал суперзвездой в одночасье, сделав нечто поражающее воображение, как в 2019 году это сделал Хорхе Масвидаль. Он не построил серию ярких побед за пару лет, сопроводив их эффектным выступлением у микрофона — как Конор Макрегор и Исраэль Адесанья.

Фото из соцсетей О'Мэлли

Нет, О'Мэлли долго и методично развивал личный бренд, расширял ту популярность, с которой он уже пришел в UFC, при этом тщательно избегая неудобных и сильных соперников и выжидая нужный момент. Такая стратегия длительного выжидания в итоге полностью себя оправдала. Шон красиво вырубал мешков, масштабировал свой бренд и ждал подходящего оппонента по претендентскому бою.

И такой нашелся в лице Петра Яна.

 
Шон О`Мэлли и&nbsp;его тренер Тим Уэлш. Шон О'Мэлли и его тренер увеличили пенисы после победы над Петром Яном. «В январе еще поедем на укол»

Конечно, россиянин был грозным фаворитом, и никто в здравом уме не назвал бы его удобным, но он все равно не был для О'Мэлли стилистическим кошмаром. Не борец, не вязкий клинчер, а маленький пронырливый боксер, с которым можно отстреляться с дистанции, а там, если что, и судьи помогут. Они и помогли - О'Мэлли одержал спорную победу и вышел на титульный бой. Сомнительность победы при этом все равно не умаляет его выступление, он стал первым ударником, который дал Петру настолько тяжелый бой, пустил ему кровь, несколько раз поставил в пограничные ситуации. О'Мэлли вышел моральным победителем, никто не ждал от него такого сопротивления, поэтому и судейский вердикт никто особо сильно не ругал (кроме окружения Яна).

В итоге для UFC все срослось идеально — самый медийный боец в категории победил максимально солидного соперника, идет на победной серии, и плюс — есть возможность немного увеличить его шанс, заставив чемпиона, Алджамейна Стерлинга, выйти на новый бой спустя всего три месяца. Боссы долго держали О'Мэлли на скамейке запасных и выпустили его в идеальный момент — на пробитие решающего пенальти (который еще нужно было забить).

Фото Getty Images

В итоге что получается?

Вроде человек и шесть лет в UFC, и провел с десяток боев, но кто скажет, что он прошел такой уж сложный путь к титулу? По сути, сложным был всего один бой. Окей — три: еще с Верой и Муньосом, но Вере он разгромно проиграл, а с Муньосом бой был объявлен несостоявшимся из-за тычка в глаз. Так что всего одно настоящее победное испытание за шесть лет — и сразу титульник. Семь из других восьми оппонентов, которых он побил, были уволены из UFC еще очень давно.

 
Шон О'Мэлли с&nbsp;женой Дэнни.Раньше О'Мэлли разрешал своей жене изменять, но теперь передумал. Изменять может только он: «Я за все плачу»

О'Мэлли — новая волна медийных бойцов. Он построил бренд не треш-током, а имиджем, мерчем и соцсетями

Но хоть в клетке Шон проделал и не самую выдающуюся работу, его усилия в медиа, в построении личного бренда достойны самых исключительных похвал. Бренд — это не просто много подписчиков в соцсетях, это совсем другое. Много подписчиков может быть по причине активной поддержки национальной диаспоры, или по причине громкой фамилии родственника, или по причине какого-то одного яркого вирального события. А чтобы последовательно и долго создавать и создать бренд, нужно сделать недюжинное усилие.

На мой взгляд, у О'Мэлли нет никакой настоящей харизмы. Харизма есть у Макгрегора, у Рампэйджа Джексона, у Джорджа Беста была харизма, у Аль Пачино, Квентина Тарантино, у Ленина была мощная харизма.

Фото из соцсетей О'Мэлли

О'Мэлли же абсолютно в этом плане никакой, личность неодаренная. Нет у него притягательности настоящих харизматиков. Но отсутствие природной харизмы он компенсировал двумя вещами:

1) продуманным брендом и образом. Парень с татуированным лицом, живущий в розовом цвете, с розовыми волосами, разъезжающий на розовом «Ламборгини», летающий на розовом джете. Неторопливый кайфарик-травокур, который не пишет в соцсетях мотивирующих простыней, никого не грузит, не наставляет молодежь, а курит дурь, вычурно одевается, ходит в своем мерче, живет по принципам Sugar Show, открыто изменяет жене и в упор не видит никаких жизненных невзгод. Не стоит проводить поверхностную параллель с Нейтом Диасом, еще одним боссом-травокуром. Диас — человек с улиц, гангстер, более огрубелый персонаж, а Шон — в духе именно сегодняшнего дня, все в розовых тонах, никакой улицы, никакого гангстерства;

Фото из соцсетей О'Мэлли

2) неустанным созданием контента в соцсетях. Помните, он даже подчеркивал: «Да, покупка розового «Ламборгини» — это глупая трата денег, но розовый «Ламборгини» работает на мой бренд. А это окупится».

Такие люди, как О'Мэлли, — это совершенно новая волна медийных бойцов. Они стали популярными не за счет треш-тока, сценической харизмы и микрофонных навыков (как волна бойцов от Мохаммеда Али до Конора Макгрегора), а за счет создания контента и брендирования. Все в духе нынешнего времени. Стримы, ролики в TikTok, свой подкаст, отличный мерч, лучший среди бойцов (единственный из звезд UFC, кто так плотно занялся своим мерчем), продуманное и регулярное ведение соцсетей с упором на выбранный имидж и привлечением спецов и т. д.

 
Шон О`Мэлли. «Безумие, что Алджо не смог перевести меня. 6 недель кэмпа я не мог бороться». О'Мэлли и Стерлинг после боя

Ведь посмотрите, на пресс-конференциях Шон ведет себя довольно флегматично. Петр Ян осыпал его, называл пуделем, девушкой с дороги, и Шон реагировал довольно вяло: «О, неплохо», либо вообще молчал. И с Алджо он вел себя так же, лишь под конец выдал смешную сценку, сыграв это объявление новости в стиле ESPN SportsCenter. В соцсетях он на соперников не нападает, все внимание — только на себя. Нет в нем агрессии, бузотерства, наездов — всех этих методов поп-ММА.

Но и харизмы при этом нет!

Фото из соцсетей Уэлша

А деньги делает и такие привилегии получает от организации. Почему? Продуманный бренд, создание контента. Получил бы вообще О'Мэлли, будь он просто незаурядным бойцом с посредственными соцсетями и нулевым брендом, бой с Петром Яном после семи побед над соперниками, которые уже давно уволены из UFC? Конечно, нет. Остался бы он в принципе в организации после годового бана за допинг в самом начале своей карьеры в UFC и двухлетнего простоя? Да нет, его бы давно выкинули на мороз.

А так — он прошел эту игру как король. Дрался, когда хотел и с кем хотел. Никого не обзывал и не преследовал, не вел себя как скоморох (одевался так, но не вел). Еще до боя с Петром Яном купил себе пять домов. Спокойно взял себе два года, чтобы нахимичиться остарином и прокачать тело безнадежного дрыща до более-менее атлетичного вида. Получил ни за что такого соперника, как Петр Ян. Получил очень спорную победу. Потом — сразу титульник. Но кому сейчас это интересно? О'Мэлли играл по внутренним правилам этого бизнеса и вышел победителем.

Создавайте личный бренд с малых лет и приходите в UFC уже с чем-то помимо спортивных умений!

Шон О`Мэлли
UFC
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