У казаха из UFC две жены и семеро детей. «Мои жены — соперницы друг другу, так и должно быть»

Самый многодетный отец в ММА.

Жалгас Жумагулов (14-9) — самый неудачливый боец из СНГ в истории UFC.

Три года назад он приходил в лучший промоушен в мире в статусе очень крепкого проспекта, чемпиона Fight Nights на победной серии, а летом этого года ушел оттуда с удручающим рекордом 1-6. Никогда бойцы из наших краев не выходили из UFC с такой кошмарной разницей побед и поражений.

Однако не спешите считать Жалгаса совсем уж никудышным бойцом. Дело в том, что четыре из этих шести поражений — максимально спорные решения. Три последних поединка — Молине, Джонсону и Вану — он проиграл даже раздельными решениями, став первым бойцом в истории UFC, кто уступил три боя подряд таким видом близкого судейского вердикта. Во всех этих поединках судьи вполне могли выбрать победителем именно его и уж совершенно точно должны были отдавать ему победу в дебютном бою против Раулина Пейвы. Тогда казах явно забрал два раунда и вдобавок заслуживал, чтобы с соперника (который еще и не сделал вес) сняли балл за систематические удары ниже пояса, но судьи почему-то отдали победу Пейве — еще и уверенным единогласным решением.

Неуспехи Жалгаса больше всего расстроили даже не болельщиков (эти всегда подыщут себе замену), а нас, журналистов. Уж слишком яркий и откровенный рассказчик Жумагулов, сроду он не дал ни одного скучного интервью, ни один журналист не уходил от него без материала. Эту свою сильную сторону он немедленно проявил, вернувшись в родной Казахстан и подписав контракт с алматинским промоушеном Naiza.

По случаю скорого дебюта (2 декабря Жалгас подерется с Яго Рибейро) Жумагулов сел поговорить с YouTube-каналом своего нового промоушена и рассказал столько интересного, что мы набрали для себя материала аж на два текста. В первом речь пойдет о двоеженстве Жумагулова, соперничестве его жен и уникальном методе воспитания сыновей, которых он никогда не обнимает, чтобы не испортить.

Фото из соцсетей Жумагулова

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— Вы не жалеете, что когда-то в одном интервью открыто сказали, что у вас...

— Две супруги? Да не, че жалеть? Я такой открытый, мне нечего скрывать, чего-то бояться. У меня дома все открыто. Налево-направо не гуляю.

— У вас две супруги сейчас?

— Да, у меня две супруги, семеро детей. Два старших мальчика, пять дочерей.

— А супруги между собой знакомы, ладят?

— Ну да, знакомы, знают друг друга. Но в любом случае никогда такого не будет, чтобы женщина дружила с соперницей. Они соперницы друг другу, так и должно быть по идее. Ревность должна присутствовать. Если ревности нет, значит, какая-то жена тебя не любит.

— Если у вас день рождения, как вы справляете?

— Дней рождений у нас нет, такое не празднуем. Бывает, если праздник, то вместе куда-то ездим. Отдыхали вместе. Дети дружат, с этим все налажено, никаких проблем нет. Как я говорю, так и будет дома.

— В исламе можно же иметь до четырех жен?

— Ну да, разрешается до четырех. Но мне пока двух хватает (смеется). [Еще жен] Только если когда завершу карьеру, не так все легко, нужно время уделять. Нужно воспитывать, должное отдавать.

Фото из соцсетей UFC

— Вы никогда не думали о переезде в США?

— Я никогда не рассматривал переезд. Я не хочу, чтобы мои дети там воспитывались. Там менталитет другой совсем.

— А что вас там коробит больше всего, что не принимаете в Америке?

— Ну, скорее всего, ЛГБТ. Тяжело это для меня (смеется). Когда в первый раз приехал, в 2021-м, я в шоке был. Я в жизни такого не видал, для меня был шок конкретный. Я считаю, что мужчина с женщиной, и всё. У меня младший сын — прям моя копия, я на него смотрю — у него все мои выходки. Я своей маме всегда говорю: «Мама, почему папа меня всегда так бил сильно?» Меня отец никогда не ласкал, никогда не было такого, чтобы отец меня обнял.

Я даже не знаю, что такое ласка отца. И маме не разрешал, чтобы она меня ласкала. А потом время уже прошло, я на своего сына смотрю: «Правильно, что отец меня бил». Он копия моя. Я на грэпплинг его отдал, он у меня первые места все забирал. Я не хотел, чтобы он прям спортсменом был, забрал его, говорю: «Отдохни пока». Потом смотрю — он там дерется, здесь дерется. Потом сам приходит ко мне: «Отдай меня назад в спорт, а то я везде дерусь». Я отдал его на ММА, там у братишки Султана тренируется. Три раза выходил на соревнования, чемпионом стал.

— Вы его обнимаете?

— Нет, не обнимаю. Я говорю, я с детьми строго. Я сам так воспитан и думаю, в этом будет польза для них. Мальчиков надо строго держать, завтра не хочу за них краснеть.

— Вы же говорили, что вам ласки не хватало, может, и сыновьям не хватает?

— Не, им все хватает, они нормально. Я к ним по-другому отношусь и времени очень много уделяю. Они всегда со мной ходят. Если в гости хожу, то их с собой забираю. В бане со мной в неделю два раза парятся. Сидят так же, как я сижу. Мы все в парилку заходим, ни один мне не скажет: «Можно я выйду?» Будут до конца сидеть. Со мной друзья ходят — выбегают. А сыновья со мной до конца сидят. Я в бочку холодную прыгаю, он тоже прыгает. Каждый отец должен своих сыновей с собой таскать, чтобы умели с людьми общаться, видели, как ты себя с другими ведешь. Кто их видит, говорит: «Не скажешь, что им столько лет». Очень взросло общаются.

Фото из соцсетей Жумагулова

— А девочки?

— А девочки у меня дома с мамой в основном. Кто-то мамины, кто-то мои. Самой младшей 6 месяцев, старшей дочке 10 лет. Старшая дочка у меня как мальчик растет. Ко мне старшие пацаны прибегают: «Блин, пап, мы уже устали, она опять дерется». Они дерутся, и она тоже начинает драться (смеется). У меня дочка покрытая, в хиджабе ходит. И вот один раз еду, смотрю и вижу: «Ничего себе, маленькая девочка в платке в футбол играет». А это моя дочка играет (смеется). Еще и подкаты там делает. Я в шоке был, потом отругал ее: «Нельзя так делать».