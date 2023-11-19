Минеев — о драке Алеева и Альфредо: «С Регбистом поступили подло»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, почему решил поддержать основателя кулачной лиги Top Dog Данила Алеева по прозвищу Регбист.

10 ноября Мухаммад Носаев (ака Альфредо Аудиторе) и Регбист подрались в зале во время турнира AMC Fight Nights в Москве.

«У него случилось ситуация. Видел, что на него толпой налетели ребята. Я ему позвонил, спросил: «Как дела?». Он говорит: «Все нормально. Разберемся». Ничего такого сверхъестественного, просто я сам оказывался в такой ситуации, когда толпа на тебя налетает. В первую очередь, неприятно, и приятно ощущать поддержку людей, с которыми хорошие взаимоотношения. Объективно, это же подло налетать толпой, правильно? Давай вещи говорить своими именами — это подло. Так только подлецы и трусы поступают, толпой налетают. Настоящие мужчины один на один дерутся. Если ты считаешь себя другом того, кто дерется не надо бить человека в спину, а надо наоборот — следить за тем, чтобы другие не били», — сказал Минеев «СЭ» после победы над Иваном Штырковым.

Минеев победил Штыркова единогласным решением судей на турнире по кикбоксингу, который проходил 18 ноября в Сочи в игорной зоне «Красная Поляна».