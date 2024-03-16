Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

16 марта, 18:48

Комментатор Рабаданов: «Емельяненко выглядел как учитель начальных классов»

Telegram Дзен

Комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о впечатлениях от российского бойца Федора Емельяненко.

«У Олега Тактарова быковатый уличный характер, а тут вдруг появился совершенно мягкий человек, как учитель начальных классов: спокойный, тихий, никого не ругает, ни в кого не плюется, но вдруг на ринге сметает всех. Это был Федор Емельяненко, тоже воспитанник школы самбо. Выяснилось, что мастера каратэ, кикбоксинга, дзюдо, тайского бокса стелются перед Емельяненко штабелями», — приводит слова Рабаданова MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 47-летний Емельяненко провел 48 боев и одержал 40 побед. Последний поединок россиянина прошел 4 февраля 2023 года. Тогда его в первом раунде нокаутировал американец Райан Бейдер.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Федор Емельяненко
ММА
0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боец Жумагулов: «8 марта вылечу в Москву на микрооперацию»

Багов и Резников могут провести реванш в рамках лиги Wolnik