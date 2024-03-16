Комментатор Рабаданов: «Емельяненко выглядел как учитель начальных классов»

Комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о впечатлениях от российского бойца Федора Емельяненко.

«У Олега Тактарова быковатый уличный характер, а тут вдруг появился совершенно мягкий человек, как учитель начальных классов: спокойный, тихий, никого не ругает, ни в кого не плюется, но вдруг на ринге сметает всех. Это был Федор Емельяненко, тоже воспитанник школы самбо. Выяснилось, что мастера каратэ, кикбоксинга, дзюдо, тайского бокса стелются перед Емельяненко штабелями», — приводит слова Рабаданова MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 47-летний Емельяненко провел 48 боев и одержал 40 побед. Последний поединок россиянина прошел 4 февраля 2023 года. Тогда его в первом раунде нокаутировал американец Райан Бейдер.