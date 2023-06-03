Российский дзюдоист Махмадбеков рассказал, что испытал гордость после победы на Гран-при в Душанбе

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков поделился впечатлениями от победы в финале Гран-при в Душанбе в весовой категории до 73 кг.

«Мы спортсмены, мы всю жизнь тренировались, у нас одна большая семья. Сегодня все это видели. В такие моменты, как сегодня, хочется все оставить и тренироваться дальше, чтобы и дальше испытывать эти эмоции. Я родился и вырос в России, но моя семья родом отсюда [из Таджикистана], мои корни и мое сердце здесь. На улицах в Таджикистане меня часто узнают, фотографируются, ведь здесь живут дзюдо. А сегодня в Душанбе приехала вся моя семья, мои близкие, я не мог их подвести. Сейчас испытываю настоящую гордость», — приводит ТАСС слова Махмадбекова.

В финальной схватке Махмадбеков одержал победу над Бехрузом Ходжазоду из Таджикистана. Гран-при в Душанбе проходил со 2 по 4 июня.