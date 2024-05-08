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Бокс/ММА

Сегодня, 21:15

Тарасов заявил, что Дацик покажет себя во всей красе в бою с Тернером

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион по рукопашному бою и самбо Артем Тарасов заявил, что российский боец Вячеслав Дацик покажет себя во всей красе в бою с ирландцем Шоном Тернером.

«Ну что друзья, очередной вечер бокса. Супербои для разной публики, потому что дерется Дацик против Шона Тернера. Я уверен, что этот бой будет очень крутым, потому что спортсмены очень заряженные. Что касается Дацика, у него была небольшая травма руки, но как он говорит, сейчас ее полностью залечил и готов по полной «надрать задницу» Шону Тернеру», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

По его словам, у Дацика отменился бой с Александром Емельяненко, поэтому в поединке с ирландским спортсменом он покажет себя во всей красе.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с ирландцем Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
Артем Тарасов
Вячеслав Дацик
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