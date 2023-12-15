Тренер Дани Милохина оценил бойцовские навыки блогера

Тренер Дани Милохина Зорик Степанян рассказал о своих впечатлениях от подготовки блогера к карьере бойца.

«Как тренер и специалист могу сказать, что сначала подумал про этого веселого мальчишку: «Ну, если хочет, то пусть занимается!» В процессе нашего тренировочного процесса начал понимать, что Даня — очень способный, умный и смекалистый парнишка. Бокс не любит дураков, а Милохин далеко не дурачок!» — цитирует тренера Sport24.

Ранее Степанян рассказал, что Милохин может дебютировать в феврале 2024 года.