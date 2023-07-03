Умер трехкратный чемпион мира по самбо Николай Баранов

Трехкратный чемпион мира Николай Баранов умер в возрасте 70 лет, сообщается на сайте Всероссийской федерации самбо. Причины смерти не уточняются.

Баранов также дважды становился чемпионом Европы. Он является победителем Спартакиады народов СССР, заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России.

«Всероссийская федерация самбо выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Владимировича. Скорбим», — написано в сообщении федерации.

В число его воспитанников входят двукратный чемпион мира Николай Игрушкин и первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров.