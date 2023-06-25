Артем Осипенко выиграл «Гран-при» по самбо в Краснодаре

Девятикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко стал победителем «Гран-при» в Краснодаре.

Россиянин в весовой категории свыше 98 кг оказался сильнее соотечественника Антона Брачева. Бронзу завоевали россиянин Вацилов Давудов и Нурымжан Габбасов из Казахстана.

В категории до 58 кг первое место занял россиянин Харун Тлишев, до 64 кг — Владимир Мнацаканян, до 71 кг — Али Турсунов, до 79 кг — Иван Луканин, Аслан Абазов (все — Россия), до 98 кг — Арсен Ханджян (Армения).

35-летний Остапенко является девятикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр 2015 года.