Храмцов пропустил этап «Гран-при в Париже» из-за травмы

Александр Лашпанов, тренер российского тхэквондиста Максима Храмцова, прокомментировал пропуск спортсменом этапа «Гран-при в Париже».

«Травма накануне не позволила Максиму выступить на этапе «Гран-при». Ему прооперировали ногу», — приводит ТАСС слова Лашпанова.

«Гран-при Парижа» проходит во Франции с 1 по 3 сентября.

25-летний Храмцов является олимпийским чемпионом, чемпионом мира 2017 года, а также двукратным чемпионом Европы.

В апреле Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян и белорусов до турниров под своей эгидой. Они были лишены возможности выступать на международных соревнованиях с марта 2022 года.