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Гаджиев считает, что Садулаев не поедет на Олимпиаду в Париже

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мыслями о возможном выступлении российских борцов вольного стиля в нейтральном статусе на Олимпиаде 2024 года.

«Поедут ли наши борцы на Олимпиаду под нейтральным статусом? С Абдулрашидом Садулаевым так не получится. Он слишком далеко зашел и слишком высоко летает. Садулаев двукратный олимпийский чемпион, знаменосец команды. Не уверен, что его допустят до Олимпиады. Я думаю, что Абдулрашид не поедет в Париж. Если бы он поехал, я бы его понял, вопросов нет. Это больше должно беспокоить тех пацанов, которые пахали всю жизнь, а сейчас теряют возможность поехать на Олимпиаду. Вот они должны ехать. Тем более, к ним вопросов меньше. Завур Угуев — почему бы и нет? В политических течениях не засвечен. Садулаев — это фигура на политическом Олимпе в том числе», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в нейтральном статусе. При этом в командных видах спорта эти страны не будут представлены.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-dumayu-sadulaev-ne-poedet-na-olimpiadu-v-parizhe-326469/
Олимпиада
Камил Гаджиев
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