Гацалов объяснил, почему Сидаков и Найфонов освобождены от участия в чемпионате России

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал о том, почему олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и Артур Найфонов освобождены от участия в чемпионате России по вольной борьбе.

«Я не освобождал Заурбека Сидакова и Артура Найфонова от отборов на Олимпийские игры в Париже. Да, эти спортсмены не будут выступать на чемпионате России. У них нет прямой путевки на игры. Окончательное решение будет приниматься после чемпионата России, посмотрим на форму борцов. Впереди еще сборы и подготовка. Вместе с тренерским штабом будем рассматривать каждого. Артур Найфонов недавно прооперировал ногу. Мне нужно, чтобы команда была сильной не к чемпионату России, а к Олимпиаде. Сидакова освободили от чемпионата из-за реабилитации после операции на плечо», — приводит слова Гацалова MMA.Metaratings.ru.

С 30 апреля по 4 мая в Москве проходит предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. Финалы в олимпийских весовых категориях пройдут 4 мая.