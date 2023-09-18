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Российский борец Усманов посвятил победу на чемпионате мира своей матери

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский борец Ахмед Усманов посвятил победу на чемпионате мира по вольной борьбе своей матери.

В понедельник, 18 сентября Усманов победил грузина Владимира Гамкрелидзе в схватке за золото со счетом 4:1.

«Два дня назад у меня был день рождения, это подарок для меня. Но все-таки это золото я посвящаю своей маме, сильной духом женщине. Она всегда смотрит мои схватки, переживает за меня. И очень много сделала для меня в жизни. У меня ни грамма сомнений в победе не было. Я настолько был в ней уверен, что ничто не смогло бы меня остановить», — приводит ТАСС слова Усманова.

Также Усманов выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось отпраздновать победу с флагом России. Российские спортсмены выступают на первенстве мира в нейтральном статусе.

«Я всегда завидовал тем, кто делает круг почета с флагом. Но, к сожалению, мы в этом ограничены. Огромное спасибо моему тренеру чемпиону Европы Махмуду Магомедову. Теперь я и чемпион Европы, и чемпион мира», — добавил борец.

Чемпионат мира по вольной борьбе-2023 проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.

Источник: ТАСС
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