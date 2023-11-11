Марянян планирует отобраться в олимпийский состав сборной России по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян планирует возобновить карьеру и отобраться на олимпийские игры в составе сборной России.

«Хочу выступить на предолимпийском чемпионате России, попробовать отобраться на Олимпийские игры. Это моя мечта, хочется сделать заключительный рывок. Есть надежда, что Олимпиада состоится и мы туда попадем. У меня был большой перерыв, поэтому хочу для начала выступить в каком-нибудь турнире перед чемпионатом России», — приводит слова Маряняна ТАСС.

32-летний Марянян является чемпионом мира 2018 года по греко-римской борьбе. Также на его счету золото на чемпионате Европы (2019 год), две золотые медали Европейских игр (2015,2019) и две победы на Кубке мира (2013, 2017).

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

12 октября МОК временно отстранил Олимпийский комитет России из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.