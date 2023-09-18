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Сегодня, 10:48

Мамиашвили заявил, что россиянам не рекомендовали отказываться от рукопожатий с украинцами на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Михаил Мамиашвили.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что Объединенный мир борьбы (UWW) не делал рекомендаций на предмет возможных рукопожатий между российскими и украинскими спортсменами.

Ранее matchtv.ru сообщил, что россиянам и украинцам рекомендовано отказаться от рукопожатий на чемпионате мира.

«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом, просто предупредили, чтобы реагировали адекватно», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

16 сентября российский борец-вольник Абасгаджи Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого в четвертьфинале чемпионата мира. После поединка спортсмены не подошли друг к другу для рукопожатия.

Чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
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