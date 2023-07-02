Пять российских спортсменов в нейтральном статусе заявлены на чемпионат мира по гребному спорту

Президент федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что организация заявила пятерых спортсменов в нейтральном статусе на чемпионат мира.

«Мы уже отправили список для участия в молодежном первенстве мира, который пройдет в Пловдиве. Также был отправлен список на взрослый чемпионат мира в Белграде. В заявках минимальное количество спортсменов, на оба старта мы планируем отправить по пять человек», — цитирует Свирина ТАСС.

Чемпионат мира по гребному спорту пройдет в Белграде (Сербия) с 3 по 10 сентября 2023 года.