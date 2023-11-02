Российские гребцы в ноябре проведут сбор в Азербайджане

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что сборная России по гребному спорту 3 ноября отправится на первый в межсезонье зарубежный тренировочный сбор в Азербайджане.

«Основной состав команды на следующий сезон уже определен, в принципе. В него вошли порядка 20-22 человек. А наш резерв вчера начал тренировочное мероприятие в Бронницах», — цитирует Свирина ТАСС.

Квалификационный отбор на Олимпиаду в Париже в гребном спорте стартовал в начале сентября на чемпионате мира в Белграде. Российские гребцы пока не завоевали ни одной лицензии.