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Сегодня, 11:36

Российского гребца Кондратьева не допустили к участию в чемпионате мира

Виктория Кравченко
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) решила не допускать россиянина Илью Кондратьева к участию в чемпионате мира. Турнир пройдет с 3 по 10 сентября в Белграде.

Он отметил, что причины недопуска не названы.

«Мы подавали заявки еще тогда, когда не было проведено ни одного серьезного отборочного соревнования. Отсутствовало понимание, кто будет наиболее конкурентоспособен в период проведения чемпионата мира», — цитирует Свирина ТАСС.

В июне стало известно, что Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских гребцов к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе в ограниченном количестве лодочных классов. Соревнования будут проходить в Белграде с 3 по 10 сентября.

10 июля сообщалось, что российские гребцы пропустят молодежный чемпионат мира из-за отказа подписать декларацию о нейтралитете, предложенную Международной федерацией гребного спорта. В ней содержались политические положения, которые в Москве сочли неприемлемыми.

Источник: https://tass.ru/sport/18527345
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Свирин считает, что российским гребцам будет эмоционально непросто на чемпионате мира

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