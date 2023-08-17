Стало известно, в какой форме российские гребцы выступят на чемпионате мира

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал, в чем выйдут российские гребцы, которые вынуждены выступать в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Все уже оговорено с международной федерацией, наши спортсмены будут выступать на чемпионате мира в обычной однотонной форме», — сказал Свирину ТАСС.

В июне стало известно, что Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских гребцов к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе в ограниченном количестве лодочных классов. Соревнования будут проходить в Белграде с 3 по 10 сентября.

10 июля сообщалось, что российские гребцы пропустят молодежный чемпионат мира из-за отказа подписать декларацию о нейтралитете, предложенную Международной федерацией гребного спорта. В ней содержались политические положения, которые в Москве сочли неприемлемыми.