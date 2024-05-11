Адвокат: «Уклонение Хабиба Нурмагомедова от уплаты налогов — тяжкое преступление, которое подрывает экономику страны»

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей.

«Выявление такой крупной задолженности может повлечь не только налоговую, но и уголовную ответственность. Уклонение от уплаты налогов с организации — это тяжкое преступление, которое подрывает экономику страны и ставит под угрозу финансирование важных социальных программ. Российское законодательство предусматривает ответственостнность по статье 199 УК РФ. Наказание — вплоть до 6 лет лишения свободы в случае, если сумма неуплаченных налогов более 10 миллионов. Дела по таким преступлениям возбуждают и расследуют подразделения СК РФ. Обычно в качестве обвиняемого привлекается руководитель организации. Реже — учредитель, главный бухгалтер. Виновное лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило недоимку и пени. Что и рекомендую незамедлительно сделать, если такие факты объективно выявлены и законно задокументированы», — сказал Бушманов «СЭ».

Как утверждает Mash, ряд компаний, связанных с Нурмагомедовым, закрылись после проверок ФНС из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. Источник заявляет, что-то же самое грозит промоушену Eagle FC, который Хабиб основал в 2020 году.

Общая сумма задолженности Нурмагомедова составляет 306 688 389 рублей.