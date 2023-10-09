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9 октября, 23:25

Натхо о ситуации в Израиле: «У меня и моих родных все в порядке»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Партизана» и экс-игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, что он и его близкие находятся в безопасности.

«У меня и моих родных все в порядке. Мы в безопасности. Спасибо всем из России, кто беспокоится обо мне. Я с теплом вспоминаю годы, проведенные в «Рубине» и ЦСКА», — цитирует хавбека Metaratings.ru.

7 октября 2023 года движение ХАМАС напало на Израиль. После этого началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, а движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля.

Источник: Metaratings.ru
Бибрас Натхо
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