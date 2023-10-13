Путин надеется на проведение Игр стран СНГ в армянском Гюмри

Президент России Владимир Путин надеется, что, несмотря на события, Армения сможет провести в следующем году Игры стран СНГ.

«В следующем году это будет, так планировалось во всяком случае, в армянском Гюмри. Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят... Армения сможет провести эти мероприятия», — цитирует Путина РИА «Новости Спорт».

II Игры стран СНГ проходили в 11 городах Белоруссии с 5 по 13 августа. В них приняли участие 22 сборные. Медали разыгрывались в 20 видах спорта. Сборная России стала победителем медального зачета, завоевав 288 наград (149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых).

Первые такие игры в 2021 году приняла Казань, а в этом году они прошли в Минске.