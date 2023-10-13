Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 13:13

Путин надеется на проведение Игр стран СНГ в армянском Гюмри

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент России Владимир Путин надеется, что, несмотря на события, Армения сможет провести в следующем году Игры стран СНГ.

«В следующем году это будет, так планировалось во всяком случае, в армянском Гюмри. Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят... Армения сможет провести эти мероприятия», — цитирует Путина РИА «Новости Спорт».

II Игры стран СНГ проходили в 11 городах Белоруссии с 5 по 13 августа. В них приняли участие 22 сборные. Медали разыгрывались в 20 видах спорта. Сборная России стала победителем медального зачета, завоевав 288 наград (149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых).

Первые такие игры в 2021 году приняла Казань, а в этом году они прошли в Минске.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231013/putin-1902494179.html
Читайте также
Кроос назвал Роналду лучшим игроком в истории футбола
Сборной России нужны соперники уровня Камеруна. Время организовать турне в Бразилию и Аргентину?
Госорганизации из РФ и Белоруссии атакует новая хакерская группировка
Сигнал к охвату: российская армия пытается окружить Авдеевку
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Шестеркин и Панарин начали сезон с победы
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА отдает молодого игрока
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
Началась регулярка НХЛ / Странный обмен СКА и «Сочи»
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Натхо о ситуации в Израиле: «У меня и моих родных все в порядке»