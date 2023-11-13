Бугаев заявил в СК о фальсификации дела о наркотиках

Адвокат Константин Жеребцов, представляющий интересы экс-защитника сборной России Алексея Бугаева, сообщил, что его клиент заявил в СК о фальсификации улик по делу о сбыте наркотиков.

«На прошлой неделе Алексеем было написано заявление о преступлении, совершенном в отношении него сотрудниками полиции», — приводит слова Жеребцова РИА «Новости».

13 ноября стало известно, что суд оставил 42-летнего экс-футболиста в СИЗО, не удовлетворив апелляционную жалобу защиты Бугаева.

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, обвиняемого в приготовлении к сбыту наркотиков, арестовали до конца года.