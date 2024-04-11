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Сегодня, 15:15

День космонавтики: история и традиции праздника после полета Гагарина

12 апреля в России будут отмечать День космонавтики
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Космический корабль «Восток-6».
Космический корабль «Восток-6».
Фото Global Look Press
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12 апреля 2024 года в России будет отмечаться День космонавтики в честь годовщины первого полета человека в космос. 63 года назад космонавт Юрий Гагарин облетел Землю на корабле «Восток-1».

Праздновать День космонавтики официально стали в СССР в 1962 году (через год после приземления Гагарина). Советский Союз соревновался с США на фоне холодной войны в космических технологиях в 60-е годы прошлого века. СССР опередил американцев, отправив первого человека в космос.

Гагарин в 27-летнем возрасте стал первым человеком в мире, кто увидел Землю из космоса. Летчик прошел отбор, в котором участвовало почти 3,5 тысячи пилотов. Дублером Гагарина стал космонавт Герман Титов.

Традиция праздновать День космонавтики сохранилась и в Российской Федерации. При этом в пятницу, 12 апреля 2024 года, не будет выходного.

12 апреля в детских садах и школах проводят тематические занятия на тему космоса и полета Юрия Гагарина. Журналисты снимают видеоматериалы, посвященные Дню космонавтики. Государственные и частные учреждения проводят научные выставки и приглашают туда всех желающих.

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