Параспортсмен Набиев рассказал о планах на будущее

Параспортсмен Рустам Набиев получает медицинское образование и хочет научить людей правильно относиться к людям с инвалидностью.

«Сейчас я обучаюсь в медицинском университете, в магистратуре. Стараюсь загонять себя в какие-то новые рамки, во что-то неизведанное, потому что понимаю, что хочу много познать в этой жизни. Стараюсь восполнять пробелы новыми событиями в жизни», — цитирует Набиева ТАСС.

Блогер Рустам Набиев стал первым человеком, который взошел на восточную вершину горы Эльбрус на одних руках. Мужчина с ограниченными возможностями здоровья поднялся на высоту 5 621 метр.