День Победы в Москве 2024: будет ли акция Бессмертный полк

Шествие «Бессмертный полк», которое традиционно проходит в День Победы, в Москве 9 мая 2024 года в очном формате не состоится. Такое решение было принято по соображениям безопасности.

При этом, организаторы предлагают несколько альтернативных вариантов участия в памятной акции для всех желающих. Принять участие в «Бессмертном полку» в этом году можно с 1 по 12 мая и на работе, в общественном или служебном транспорте, на воде, в воздухе, в школах и в детских садах.

«В этом году «Бессмертный полк» пройдет с 1 по 12 мая и это даст возможность каждому принять участие в любом удобном формате, — приводит официальный сайт акции слова руководителя Исполкома Бессмертного полка России Натальи Шадриной.

Желающие принять участие в акции в 2024 году могут написать пост в социальных сетях с рассказом об участнике Великой Отечественной войны или поставить его фото на аватарку своей страницы. Также предлагается напечатать портрет ветерана на одежде, разместить снимок на стекле автомобиля и на других средствах передвижения.

Также 9 мая на официальном сайте Бессмертного полка пройдет онлайн-трансляция с портретами ветеранов. Еще видеоряд покажут на медиафасадах и светодиодных экранах столицы. В День Победы в городских парках и площадях откроют «Галерею памяти» с фотографиями Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы и Героев России, участников специальной военной операции.