Динияр Билялетдинов — о поездке в военкомат: «Был готов к любому повороту. Я и кнопочный телефон с собой захватил»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» рассказал о том, как сходил в военкомат.

— В сентябре после того, как в России объявили частичную мобилизацию, вам вручили повестку в военкомат. Расскажите, как это было.

— Десять утра, я еще в кровати лежу, подремываю. Вдруг звонок в домофон. Жена спрашивает: «Ты что, доставку заказывал?» Отвечаю: «Нет. Наверное, повестку принесли...»

— Хорошая шутка.

— А я и не шутил. Была чуйка. Подхожу к двери, смотрю — стоят двое. Один в штатском, другой в военной форме, в руках повестка. Я взял, расписался. Сразу обратил внимание, что фамилия написана с ошибкой, но адрес-то мой. Деваться некуда — на следующий день отправился в военкомат. Там все спокойно прошло. Сверили данные, которые давно не обновлял, и через сорок минут отпустили.

— Когда ехали в военкомат, понимали, что произошла ошибка? Вы же по возрасту под частичную мобилизацию не попадаете.

— Да я был готов к любому повороту. Вы же помните, что творилось в те дни. Полная неразбериха! Я и кнопочный телефон захватил с собой на всякий случай...

Мне кажется, и сегодня от призыва никто не застрахован. Но бежать в Армению, Казахстан или еще куда-то точно не собираюсь. Я люблю свою страну. Если скажут: «Иди служить» — пойду. Других вариантов нет.