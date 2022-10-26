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Сегодня, 16:39

Защита баскетболистки Грайнер может в течение полугода подать жалобу на приговор

Иван Шитик
Корреспондент
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Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной на девять лет колонии, может в течение полугода подать жалобу на приговор в кассационную инстанцию, сообщил адвокат спортсменки Александр Бойков ТАСС.

«У нас есть полгода на подачу жалобы. По практике обычно с момента подачи жалобы может пройти три месяца до ее рассмотрения», — сказал адвокат.

Ранее Мособлсуд не отменил приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая была приговорена к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.

Судебный процесс над центровой сборной США, одной из лучших баскетболисток мира Бриттни Грайнер начался 1 июля, а уже 4 августа Химкинский городской суд вынес свой приговор.

Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

Бриттни Грайнер. Грайнер может провести в российской колонии восемь лет. Ее приговор вступил в силу

Источник: https://tass.ru/sport/16161857
Бриттни Грайнер
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