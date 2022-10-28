Илон Маск выкупил Twitter и возглавил компанию

Основатель SpaceX Илон Маск официально стал владельцем соцсети Twitter и возглавил компанию, сообщил Reuters.

«Птичка на свободе!» — написал он в соцсети после покупки.

По информации источника, сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Он сразу уволил генерального и финансового директоров, а также юриста компании.

4 апреля стало известно, что американский миллиардер и владелец Tesla Илон Маск купил 9,2 процента акций социальной сети Twitter, став тем крупнейшим акционером компании.

Позже бывшие акционеры социальной сети подали в суд на миллиардера из-за предполагаемых нарушений при покупке акций компании. После чего Маск предложил выкупить все акции компании.