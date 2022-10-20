Экс-американец Вайлд рассказал, как на него повлияла ситуация вокруг Украины

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд в интервью «СЭ» рассказал о том, как переживает глобальный политический кризис вокруг Украины.

«Давайте честно: текущие вызовы гораздо сложнее, чем все что мы пережили до этого. Но повод ли это для паники или отчаяния? Я давно мог все бросить. Даже если оставаться в России, после Сочи никто не требовал от меня новой Олимпиады. Мог закончить спустя сезон и спокойно жить на деньги за две золотые медали. Но решил жить своей мечтой. Сейчас у меня тоже были планы. Хотел использовать свой успех в Китае, чтобы реализовать несколько проектов. Но жизнь иногда ставит неожиданные вызовы. Она смотрит на твои планы и смеется. Вопрос: будешь ли ты перед этим пасовать? Я тот, кто я есть, и моя жизнь все равно в моих руках. Нужно стараться адаптироваться к любым обстоятельствам и находить для себя лучшие решения. Последние восемь лет меня многому научили. Но, пожалуй, главному — это никогда не сдаваться», — сказал Вайлд.