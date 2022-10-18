Грайнер приняла многочисленные поздравления с днем рождения от адвокатов

Сегодня адвокаты двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер Мария Благоволина и Александр Бойков провели с ней несколько часов, передав ей многочисленные поздравления с днем рождения, пришедшие со всего мира.

Бритни поблагодарила всех за поздравления. В частности, она сказала: «Я благодарю всех вас за то, что вы боретесь, чтобы вернуть меня домой. Ваша любовь и поддержка безусловно помогает мне».

25 октября состоится рассмотрение апеляционной жалобы на приговор в Московском областной суде. Одна из лучших баскетболисток в истории была осуждена на 9 лет колонии за контрабанду наркотиков в Химкинском городском суде.