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Сегодня, 17:18

Бывшего бойца ММА задержали за кражу 2 миллионов у гандбольного клуба в Петербурге

Руслан Минаев

Бывшего бойца ММА Дениса Комкина задержали за кражу двух миллионов у гандбольного клуба в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

По данным источника, представители команды обратились в полицию после того, как обнаружили, что с лицевого счета пропали 1,8 миллиона рублей. Позже было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

17 октября правоохранительные органы задержали 39-летнего петербуржца, у которого дома изъяли 112 банковских карт и шесть мобильных телефонов. Им и оказался боец ММА Денис Комкин.

Он является мастером спорта по дзюдо и боевому самбо. Комкин завершил профессиональную карьеру в 2016 году.

Источник: https://www.fontanka.ru/2022/10/18/71744963/
ММА
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