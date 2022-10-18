Бывшего бойца ММА задержали за кражу 2 миллионов у гандбольного клуба в Петербурге

Бывшего бойца ММА Дениса Комкина задержали за кражу двух миллионов у гандбольного клуба в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

По данным источника, представители команды обратились в полицию после того, как обнаружили, что с лицевого счета пропали 1,8 миллиона рублей. Позже было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

17 октября правоохранительные органы задержали 39-летнего петербуржца, у которого дома изъяли 112 банковских карт и шесть мобильных телефонов. Им и оказался боец ММА Денис Комкин.

Он является мастером спорта по дзюдо и боевому самбо. Комкин завершил профессиональную карьеру в 2016 году.