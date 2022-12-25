Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 15:37

Грушевский пожелал российскому спорту скорейшего возвращения на международную арену

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский обратился к болельщикам с пожеланием на 2023 год.

«Я пожелаю всем нашим болельщикам скорейшего возвращения российского большого спорта в общемировое пространство. Тем более накануне нового года начались бурные дискуссии насчет перехода РФС под крыло Азиатской конфедерации.

Мне кажется по настроению болельщиков, все очень соскучились по международным матчам, турнирам, пусть даже коммерческим и неофициальным, а не по таким разрозненным матчам с Таджикистаном и Киргизией. Это касается и хоккея, и многих других видов спорта.

В индивидуальных видах где-то наши спортсмены урывками участвуют, а командные соревнования практически совсем выпали из спортивной жизни. Это, конечно проблема. Я понимаю, что тут далеко не от нас многое зависит: есть общая международная политическая ситуация, переговоры и все остальное, что от спортивной общественности никак не зависит. Не уверен, что это может произойти в новом году, но пожелаю терпения нам и спортивным руководителям, чтобы не совершать резких и, может, не совсем обдуманных по последствиям решений. Желаю нам как можно более скорейшего возвращения в международный спорт. Это очень важно как для спортсменов, так и для болельщиков», — сказал Грушевский.

Михаил Грушевский
1
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В Египте во время баскетбольного матча обрушилась трибуна, пострадали 27 человек