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В Египте во время баскетбольного матча обрушилась трибуна, пострадали 27 человек

Иван Торопцев
Корреспондент
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В Египте во время баскетбольного матча «Аль-Ахли» — «Аль-Иттихад» обрушилась трибуна каирского спорткомплекса имени Хасана Мустафы, в котором проходила игра.

В связи с инцидентом матч был прерван. Как сообщает портал Ahram Online, пострадали как минимум 27 человек, для эвакуации пострадавших задействовали 21 машину скорой помощи.

Официальные лица назвали причиной обрушения трибуны действия болельщиков.

Спорткомплекс имени Хасана Мустафы был открыт в 2020 году, арена принимает соревнования по нескольким видам спорта, в том числе — по гандболу и баскетболу.

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