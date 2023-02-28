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Сегодня, 15:47

Илон Маск снова самый богатый человек в мире с состоянием 187,1 миллиарда долларов

Руслан Минаев
Илон Маск.
Фото Global Look Press
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Американский предприниматель Илон Маск снова самый богатый человек в мире, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источника, состояние бизнесмена выросло до 187,1 миллиарда долларов на фоне роста акций компании Tesla.

Второе место в списке богатейших людей мира занимает французский бизнесмен Бернар Арно с состоянием 185,3 миллиарда долларов.

Замыкает тройку американский предприниматель Джефф Безос (117 миллиардов).

Ранее сообщалось, что Маск предложит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов за покупку «Манчестер Юнайтед».

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