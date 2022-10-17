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Губерниев: «Напишу генсеку ООН и премьер-министру Канады, чтобы меня исключили из санкционного списка и извинились»

Губерниев отреагировал на попадание в санкционный список Канады
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на попадание в санкционный список Канады.

«Странное решение. Я очень люблю Канаду! И я всегда был большим поклонником спорта этой страны. Решение странное, но объяснимое, потому что я недостаточно говорил про канадский спорт. Смотрите: про канадский биатлон я рассказывал больше, чем все взятые комментаторы. Да и всегда про эту северную страну говорил с большим пиететом. Там работает тренером мой товарищ, Павел Ланцов.

Плюс я столько рассказал про канадскую греблю. Да и тоже плавание. Я восхищаюсь Монреалем, где не только прекрасно играют в хоккей. Мы помним, как в этом прекрасном городе советские спортсмены одерживали победы на Олимпиаде 1976 года.

И, видимо, канадцы решили, что я это делал это все недостаточно хорошо. Я возмущен! Сейчас напишу письмо генсеку ООН и премьер-министру Канады для того, чтобы меня исключили из этого списка и извинились», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее стало известно, что Канада внесла Губерниева в санкционный список.

Дмитрий Губерниев
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