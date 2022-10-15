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Сегодня, 13:33

Поздняков доволен прошедшим Днем ходьбы: «Одно из самых важных массовых мероприятий, проводимых ОКР»

Антон Бабошин
Корреспондент

Руководитель ОКР Станислав Поздняков, принявший участие во Всероссийском дне ходьбы, считает его жестом солидарности со всем российским спортом.

— С большим удовольствием прошел этот километр в компании друзей и единомышленников, — сказал Поздняков. — Не ради достижений, а чтобы проявить солидарность со всем российским спортом и людьми, болеющими душой за нашу страну. Отдельно благодарен губернатору Владимирской области Александру Авдееву за возможность провести здесь как мероприятия Всероссийского форума Олимпийских советов, так и Дня ходьбы. Это одно из самых важных массовых мероприятий, проводимых ОКР по всей стране. Ходьба — самая доступная физическая активность, и число участников растет год от года.

На центральной площадке Всероссийского дня ходьбы во Владимире на старт вышли более пяти тысяч человек.

Станислав Поздняков
ОКР
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Авдеев назвал Всероссийский день ходьбы настоящим праздником