Поздняков доволен прошедшим Днем ходьбы: «Одно из самых важных массовых мероприятий, проводимых ОКР»

Руководитель ОКР Станислав Поздняков, принявший участие во Всероссийском дне ходьбы, считает его жестом солидарности со всем российским спортом.

— С большим удовольствием прошел этот километр в компании друзей и единомышленников, — сказал Поздняков. — Не ради достижений, а чтобы проявить солидарность со всем российским спортом и людьми, болеющими душой за нашу страну. Отдельно благодарен губернатору Владимирской области Александру Авдееву за возможность провести здесь как мероприятия Всероссийского форума Олимпийских советов, так и Дня ходьбы. Это одно из самых важных массовых мероприятий, проводимых ОКР по всей стране. Ходьба — самая доступная физическая активность, и число участников растет год от года.

На центральной площадке Всероссийского дня ходьбы во Владимире на старт вышли более пяти тысяч человек.