Канчельскис рассказал, что бывшая жена просила его не поднимать руку на Стаса Михайлова

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что его жена Инна во время развода призывала его не устраивать разборок с певцом Стасом Михайловым.
«Когда она начала говорить, не трогай Стасика, не трогай его, я думаю, а кто такой Стасик? А это оказался Михайлов. Я даже не задумывался об этом. Может, сходить, кстати [на его концерт]. Будет интересно посмотреть на Стасика Михайлова. Друзья иногда шутят, подкалывают меня по поводу прошлого. «Надо билет [на Стаса Михайлова] — на первый ряд достану», — говорили. Меня это задевало, выводило из себя и расстраивало. Я бесился, огрызался на них. А сейчас говорю: да, я фанат, у меня билеты есть, могу вам продать. Ребята уже понимают, что я спокойно к этому отношусь», — приводит РИА «Новости» слова Канчельскиса.
Пара была жената с 1991 по 2006 год, после чего Инна стала супругой Михайлова.