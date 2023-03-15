Матыцин предложил провести первые игры ШОС в России

Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил провести первые Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России.

«Предлагаем рассматривать площадку Российской Федерации в качестве возможной страны — организатора Игр ШОС по согласованию со страной — председателем ШОС на очередной календарный период», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Министр спорта выступил с данной инициативойв Нью-Дели на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС.

ШОС была создана в июне 2001 года, помимо России, членами организации являются Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.