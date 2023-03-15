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Сегодня, 10:09

Матыцин предложил провести первые игры ШОС в России

Иван Торопцев
Корреспондент
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил провести первые Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России.

«Предлагаем рассматривать площадку Российской Федерации в качестве возможной страны — организатора Игр ШОС по согласованию со страной — председателем ШОС на очередной календарный период», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Министр спорта выступил с данной инициативойв Нью-Дели на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС.

ШОС была создана в июне 2001 года, помимо России, членами организации являются Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Источник: https://tass.ru/sport/17268575
Олег Матыцин
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