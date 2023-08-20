«Луна-25»: что известно о потере станции

Станция «Луна-25» для исследования поверхности естественного спутника Земли была запущена 11 августа. Прилунение космического аппарата планировалось в период с 21 по 24 августа. Однако 20 августа стало известно, что накануне произошла нештатная ситуация, в ходе которой посадочная автоматическая межпланетная станция (АМС) разбилась о поверхность Луны.

Проект «Луна-25»: подготовка миссии к спутнику Земли

Вопросы освоения Луны активно изучались в 1960-1970-е годы во время космической гонки СССР и США, в 1980-е интерес к данной теме снизился. Активно работами продолжал заниматься Китай. Только в 2000-е в России начали разрабатывать новый план подготовки лунной миссии, он претерпевал значительные изменения. Окончательно современный вариант был утвержден к 2010 году.

В 2013 году аппарат получил название «Луна-25», это отсылка к последней запущенной советской станции «Луна-24» (1976). При разработке новой станции большое внимание уделялось ее весу. Общая масса аппарата составила 1605 килограммов, из них 1000 кг — топливо, а научное оборудование — 20 кг.

Запуск миссии планировался на 2022 год, однако осенью его перенесли на год. Зимой 2023-го Роскосмос сообщил, что запуск состоится 13 июля. Дата старта снова сместилась. 11 августа 2023 года исследовательская станция была запущена с космодрома Восточный с использованием ракеты «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат».

Фото Global Look Press

«Луна-25»: план исследования и программа полета

Основная цель запуска «Луны-25» — перелет до естественного спутника Земли, отработка технологий посадки и выживания аппарата лунной ночью, проведение исследований верхнего слоя поверхности в районе южного полюса, лунной экзосферы и анализа грунта.

В научные задачи проекта вошли: поиск воды и летучих соединений в лунном полярном веществе, изучение элементного и изотопного состава поверхности и верхнего слоя полярного реголита; исследования плазменной и пылевого компонента лунной приповерхностной экзосферы вблизи поверхности, включая взаимодействие солнечного ветра с верхним слоем реголита.

Также план исследований включал в себя построение карты неоднородности поверхности, чтобы отработать безопасную систему посадки будущих станций, изучение физико-механических свойств реголита.

«Луна-25»: запуск и полет

11 августа в 2.11 по московскому времени с космодрома Восточный (Амурская область) произвели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической межпланетной станцией «Луна-25».

Полет прошел в штатном режиме. «Фрегат» отделился и первым включением двигателя вывел «Луну-25» на траекторию перелета к естественному спутнику Земли. Затем через 1 час 20 минут произошло второе включение, разгонный блок вышел на высокоэллиптическую орбиту, так станция оказалась на заданной траектории.

Спустя сутки полета произвели первую коррекцию орбиты. 13 августа сделали первые включения комплекса научной аппаратуры, в результате было выявлено, что все приборы функционируют в штатном режиме. 14 августа была осуществлена вторая коррекция орбиты. 16 августа «Луна-25» вышла на орбиту Луны. На следующий день в 9.20 двигательная установка АМС выполнила коррекцию орбиты, чтобы улучшить условия последующего построения предпосадочной орбиты.

Фото Global Look Press

«Луна-25»: потеря станция

По программе полета 19 августа АМС должна была перейти на предпосадочную орбиту. Однако в процессе операции на борту произошла нештатная ситуация. Это не позволило завершить маневр.

В Роскосмосе заявили, что контакт с «Луной-25» потеряли 19 августа около 14.57 по московскому времени, после чего пытались его вернуть. «Вчера и сегодня были предприняты попытки наладить связь, но они оказались безуспешными. Уточняется, что было зафиксировано отклонение фактических параметров импульса от расчетных значений. На основе этого был сделан вывод — аппарат столкнулся с Луной», — говорится в заявлении Роскосмоса.

Выяснением причин нештатной ситуации будет заниматься специально формируемая межведомственная комиссия.

Какие снимки Луны успела передать станция «Луна-25»

«Луна-25» с помощью камер комплекса СТС-Л смогла сделать первые снимки южного полярного кратера на невидимой стороне с Земли. «На снимке, сделанном сегодня в 8.23 по московскому времени, запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы», — сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Кратер Зееман считается уникальным объектом на лунной поверхности. Высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна. Новые данные позволят дополнить уже имеющиеся сведения о данном кратере. В списке из двадцати самых глубоких кратеров южного полушария Луны он стоит на третьем месте. У него необычное соотношение размеров: диаметр — около 190 км, глубина — около 8 км. Его образование связывают с очень сильным ударом, что возможно, если скорость ударника очень высокая или его вещество очень плотное.

Детальные фотографии показывают, что дно кратера испещрено более мелкими. Так бывает, если часть выброшенного при ударе вещества упала обратно и создала многочисленные мелкие «выбоины». Подобные образования очень интересны с точки зрения лунной геологии.

По результатам обработки кадров специалисты ИКИ РАН и МИИГАиК сделали привязку к цифровой модели рельефа. Данная технология позволит в будущем существенно повысить точность знания орбиты космического аппарата.

Также автоматическая станция смогла измерить потоки гамма-лучей и нейтронов, которые исходят от поверхности Луны, установить параметры окололунной плазмы и газопылевой экзосферы и выявить удар микрометеорита потока Персеиды.