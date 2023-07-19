Мария Погребняк подала на развод после 17 лет брака

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк и блогер Мария Погребняк подали на развод, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Пресненского районного суда Москвы

По данным источника, Мария подала заявление о разводе в пятницу, 14 июля. В заявлении она указала девичью фамилию — Шаталова. Дата судебного заседания в данный момент не назначена.

В июне девушка объявила о расставании с бывшим нападающим сборной России по футболу Павлом Погребняком спустя 17 лет брака. У пары трое сыновей — Артем, Алексей и Павел.

Ранее сообщалось, что Погребняк встречается с бизнесменом Игорем Головинским.