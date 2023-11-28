Медведев сообщил, что «Зенит» при необходимости окажет Боярскому требуемую помощь

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость, что народный артист России и болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский попал в больницу.

«Сильно опечалены этим известием! Желаем преодоления напасти. «Зенит» окажет при необходимости требуемую помощь своему легендарному болельщику», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

28 ноября Mash сообщал, что Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге с инфарктом. Однако, по информации источника, состояние артиста удалось стабилизировать, и он был переведен в палату.

Позже народный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Мигицко рассказал «СЭ», что госпитализация Боярского является плановой.