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Сегодня, 19:45

Мигицко заявил, что госпитализация Боярского является плановой

Константин Белов
Корреспондент
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал состояние здоровья актера и певца Михаила Боярского.

Ранее Mash сообщил, что 73-летнего Боярского экстренно привезли в Мариинскую больницу.

«Это плановая госпитализация. Мы надеемся, что в конце недели Михаил Сергеевич окажется дома, а через неделю он будет на работе», — сказал Мигицко «СЭ».

Сообщалось, что предварительная причина экстренной госпитализации народного артиста России инфаркт. Сейчас его состояние удалось стабилизировать. Он переведен в палату. За его состоянием следят врачи.

Михаил Боярский
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